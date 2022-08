Economía Almería supone el 15% de las exportaciones andaluzas miércoles 10 de agosto de 2022 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La comunidad alcanza los 1.955 millones de euros, con un 5,7% más de exportadoras regulares Andalucía avanza en su estrategia de diversificación de mercados con unas exportaciones récord a América en los cinco primeros meses de 2022, en los que sumó unas ventas de 1.955 millones de euros, lo que supone el mejor registro de la historia para este periodo desde que existen datos homologados (1995), según Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Esta cifra es fruto de un incremento de las ventas del 43% respecto a enero-mayo del año anterior, de forma que es el destino continental en el que más crecen las ventas andaluzas en este periodo. América es el segundo continente al que más exportan las empresas andaluzas, con el 10,7% del total de la factura internacional de la región, sólo por detrás de su mercado natural, Europa. Con estos datos, Andalucía se coloca como tercera comunidad exportadora de España al continente americano, con el 12,2% del total de las ventas españolas y es la que más crece de las cinco con mayor negocio en este mercado. Estados Unidos es el primer destino de las ventas andaluzas al continente americano, de forma que concentra dos tercios de las exportaciones de la región a este mercado y es el destino que más crece de los diez primeros a los que llega Andalucía. La buena marcha de las ventas a América ha aportado de forma significativa a impulsar las exportaciones andaluzas en los primeros cinco meses del año. Así, Andalucía experimentó un récord de exportaciones en el periodo enero-mayo de 2022, con 18.243 millones de euros en ventas, que suponen un crecimiento interanual del 31% y la mejor cifra histórica desde que se tienen registros. Este incremento del negocio en el continente americano es consecuencia del esfuerzo realizado por las empresas exportadoras andaluzas a este destino, que alcanzaron las 3.926 firmas en los primeros cinco meses de 2022. De ellas, un tercio, en concreto, 1.311, son exportadoras regulares, es decir, que exportan de forma continuada desde hace más de cuatro años. Estas compañías que venden de forma regular se han incrementado un 5,7%, lo que evidencia que aquellas firmas que apuestan por los mercados americanos en su estrategia de internacionalización logran afianzar su posición en estos destinos. Estas compañías concentran el 80% del total de las ventas andaluzas a este territorio. Lidera Cádiz y Huelva es la que más crece Entre los meses de enero y mayo de 2022, las ocho provincias andaluzas han incrementado su negocio internacional en los mercados americanos, registrando destacados crecimientos respecto al mismo periodo del año anterior, seis de ellas, a doble dígito. Lidera las exportaciones Cádiz, con 496 millones de euros en ventas, el 25,4% del total de Andalucía y un crecimiento del 43%, el tercero mejor entre las provincias. Le siguen Sevilla, con 412 millones, el 21,1% y una subida del 27,6% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que Almería es tercera con 295 millones, el 15,1% del total y un ascenso del 37%. En cuarta posición se encuentra Huelva, con 263 millones de euros, el 13,5% y es la provincia que experimenta un mayor avance, al multiplicar por cuatro su dato, con una subida del 394%. Le siguen Córdoba, con 173 millones de euros, el 8,8% del total y un alza del 7,3% respecto a los cinco primeros meses de 2022; y Málaga, con 156 millones de euros, el 8% y un ascenso del 15,8%. Granada es séptima con 97 millones, el 4,9% y una subida del 45%, la segunda mejor entre las provincias. Y cierra el ranking Jaén, con 64 millones de euros en ventas, el 3,3% del total, que sube un 0,2%. Grandes avances en los principales mercados Andalucía registra importantes crecimientos en sus primeros destinos de exportación, con aumentos a doble dígito en sus seis principales mercados. El primero y el que más crece es Estados Unidos, con 1.366 millones de euros, el 70% del total y un incremento del 66% respecto a los cinco primeros meses de 2021. Le siguen México, con 121 millones de euros, el 6,2% del total y una subida del 35%; y Brasil, con 115 millones, el 5,9% y un ascenso del 36%, de forma que es el tercero que más sube de los diez primeros. Le sigue en cuarta posición Canadá, con 111 millones de euros, el 5,7% y un incremento del 13,9%; y a continuación se encuentra Colombia, con 43 millones de euros, el 2,2%, que sube un 23,4%; y República Dominicana es sexta, con 33 millones, el 1,7%, con una subida del 41%, con lo que es el segundo destino que más sube de los diez primeros. Otros mercados del top20 experimentan interesantes crecimientos, como Costa Rica, undécimo, con 14,9 millones, que registra un alza del 58% en este periodo, El Salvador (13º), con un ascenso del 50% hasta los 11,3 millones; o Nicaragua (17º), que dobla su dato gracias a un alza del 140% hasta los 4,4 millones de euros. Apoyo de Extenda en el continente Con el objetivo de ampliar la base exportadora andaluza y que las empresas de la comunidad sigan reforzando su posición en el exterior, Extenda ha puesto en marcha una estrategia con un enfoque dirigido a mercados, que apuesta por la transformación digital y el uso de herramientas de big data, combinados con los servicios y el conocimiento experto sobre el terreno que ofrece su Red Exterior, presente en más de 60 países, que sirva de apoyo a las empresas andaluzas a la hora de trazar el diseño de su plan de internacionalización. Además, pone a su disposición una amplia programación de acciones de promoción para conocer las oportunidades de negocio en distintos mercados americanos y abrir camino a la oferta andaluza en este continente. De esta forma, en lo que va de 2022, Extenda ha realizado 323 acciones con mercados americanos como objetivo, que han contado con 1.010 empresas andaluzas, que han generado 1.744 participaciones. Entre ellas, destacan misiones comerciales a países como Ecuador, Chile, Perú, Colombia, EEUU, República Dominicana o Brasil, para sectores como el agroalimentario, TIC, enseñanza del español, multilateral, industria auxiliar de la agricultura o naval. Además, Extenda ha promovido la participación de empresas andaluzas en ferias internacionales como Expo Antad & Alimentaria, Exponor, Winter Fancy Food o Aerospace and Defense Supplier Summit; así como ha ofrecido oportunidades de negocio, proyectos individuales y servicios de consultoría a numerosas empresas con intereses en los mercados del continente americano. En los próximos meses, hasta que finalice 2022, están previstas unas 110 acciones más, de manera que las empresas andaluzas que tengan voluntad de ampliar su negocio a países de América podrán tener acceso a programas y servicios de internacionalización que pueden impulsar su presencia en estos mercados. Así, Extenda organizará en octubre una misión directa a Colombia del sector contract, otra a EEUU sobre energías renovables e infraestructuras, otra Brasil sobre sectores tecnológicos, una sobre agroalimentario a México y una más a Panamá y Costa Rica para empresas de logística. En noviembre, Extenda desarrollará misiones comerciales a México sobre contract y a Chile sobre logística, mientras que continuará con el programa Embajadores del Mármol en EEUU y organizará la visita a la feria FIL Guadalajara, entre otras acciones. Por último, durante el mes de diciembre, las empresas andaluzas podrán participar en Gastroarte EEUU, en una misión directa TIC a Estados Unidos; en el programa Embajadores del Contract en Latinoamérica, así como en el que se denomina Embajador de la Enseñanza del Español en EEUU. Más información en la sección de convocatorias de la página web de Extenda.

