ANDALUCÍA Ampliar Andalucía se solidariza con Ucrania facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el resto de miembros del Consejo de Gobierno han asistido a la colocación de la bandera nacional de Ucrania en la fachada del Palacio de San Telmo en señal de apoyo al pueblo ucraniano. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una declaración institucional de apoyo al pueblo de Ucrania en la que condena la invasión del territorio ucraniano por parte de las fuerzas armadas de Rusia. Esta tarde está previsto que se ilumine la fachada de San Telmo con los colores de la bandera ucraniana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

