Deportes Andalucía tricampeona de España en fútbol playa domingo 07 de agosto de 2022 , 14:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los éxitos se trasladan a la arena Este pasado viernes 5 de agosto Andalucía se impuso a la Región de Murcia en la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, sumando así el tercer oro para sus vitrinas esta temporada, uniéndose así a los cosechados por la selección absoluta y por la infantil. Y es que este ha sido un año repleto de éxitos para nuestras selecciones andaluzas de fútbol playa. La Sub19 femenina logró un más que meritorio subcampeonato y la absoluta femenina un importante bronce. Además, la selección juvenil masculina finalizó su torneo en cuarta posición. No es de extrañar que los éxitos hayan tardado poco en trasladarse a la arena de nuestra tierra. La importante labor de la Real Federación Andaluza de Fútbol en la promoción de esta modalidad se tradujo ya en la construcción de importantes campos permanentes en el Valle de Los Pedroches (El Viso y Alcaracejos), Dos Hermanas, Huelva y en Torrox. Y ya se han proyectado 3 más: Almería, Granada y Jaén. A que nuestra región cuente con 4 equipos en 1ª división masculina, 6 en 2ª división masculina y 4 en 2ª división femenina hay que añadir su nutrida representación en la selección española absoluta. El portero Dona es toda una leyenda a nivel español en el fútbol playa. A él se suman otros nombres andaluces como los de Javi Torres, Juanmi Mateo y Antonio Mayor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

