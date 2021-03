Ángeles Góngora, nueva portavoz del Partido Popular de Níjar

martes 30 de marzo de 2021 , 15:31h

A dos años de las próximas elecciones municipales, el PP refuerza y rejuvenece su equipo para ofrecer una alternativa eficaz a los nijareños





La actual viceportavoz municipal en Níjar, Ángeles Góngora Triviño, se convierte en la nueva cara y voz de los populares en el consistorio nijareño, para afrontar la recta final de la legislatura y plantear una oposición contundente, con alternativas claras a las políticas erráticas del Partido Socialista.



Ángeles Góngora, es concejal desde el inicio de esta legislatura, habiendo concurrido como número cinco en las listas del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales. Vive en Campohermoso, donde nació hace ahora 33 años y se siente muy orgullosa de su pueblo y muy feliz de vivir en él. Es Técnico Superior de Radioterapia en el Hospital Universitario Torrecárdenas en Almería, con una gran vocación de servicio a los demás como viene demostrando no solo en el tiempo que lleva como concejal, sino en su implicación con distintos colectivos sociales y vecinales del municipio, y en el día a día de su trabajo, que desarrolla con una pasión y una dedicación extraordinaria, máxime en estos tiempos tan complicados para los profesionales de la sanidad pública.



“Afronto este reto que me plantea mi partido con una enorme responsabilidad. Tengo una gran ilusión por llevar la voz del los nijareños a nuestro Ayuntamiento y me comprometo desde el primer momento a ser la portavoz no solo de mi Grupo Municipal, sino de todos los nijareños que quieran confiar en mí para hacerlo. La política municipal la veo como un servicio al pueblo en el que vives, a mi municipio, a Níjar, y por eso nunca voy a dejar de trasladar al Ayuntamiento los problemas y las necesidades de los nijareños, sin mirar el color político de quien me los plantee y teniendo en cuenta el interés general de todos mis vecinos y vecinas”, ha señalado la flamante portavoz.



El hasta ahora portavoz municipal y también secretario general de los populares nijareños, José Francisco Garrido, da un paso al lado por motivos profesionales y deja paso a su compañera de corporación.



“Ha sido un honor ejercer la portavocía del Grupo Municipal este tiempo, pero en la vida hay que tomar decisiones y ahora mismo, con una situación profesional tan comprometida en el sector al que me dedico, es necesario atender a mi empresa con todas mis capacidades y mi tiempo. Ángeles cuenta con mi total apoyo y respaldo para llevar la dirección de nuestro Grupo Municipal, y sé que lo va a hacer muy bien”, manifiesta Garrido.



Ángeles Góngora ha agradecido las palabras del hasta ahora portavoz, así como el apoyo unánime de todos los concejales de Partido Popular de Níjar y de la Ejecutiva local. En este sentido, el presidente de los populares nijareños, Antonio Jesús Rodríguez, ha señalado que “Ángeles cuenta con la capacidad, las ganas y la ilusión necesarias para hacer un buen trabajo, para seguir enarbolando la bandera del Partido Popular en un Ayuntamiento complicado y muy desgastado por seis años de parálisis total en que nos tiene sumidos el Partido Socialista. La alternativa del Partido Popular al clientelismo socialista, es la única valida como ya lo fue en el años 2003, cuando conseguimos derribar un régimen. Ahora toca trabajar para volver a conseguirlo, y ese trabajo desde la portavocía municipal se va a llevar con brillantez por parte de Ángeles”.