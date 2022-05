Capital Antonio Pérez recibe el VI Premio de Fotografía para el Compromiso Social ‘Carlos Pérez Siquier’ sábado 28 de mayo de 2022 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, participa en la entrega de premios del reconocimiento de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, celebrado en el salón noble del Círculo Mercantil El salón noble del Círculo Mercantil fue escenario ayer tarde del acto de entrega del VI Premio de Fotografía para el Compromiso Social ‘Carlos Pérez Siquier’. Un reconocimiento que entrega la Real Academia de Bellas Artes de Granada y que tiene como finalidad premiar aquella serie de fotografías que sepan plasmar, con un mayor acierto, alguno de los aspectos del compromiso social que incumbe a la fotografía como manifestación artística y que tan bien reflejó Carlos Pérez Siquier, y que ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, la directora de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, Orfilia Saiz, y el director de zona de la oficina principal de Caja Rural de Granada en Almería, Antonio Reyes. El premio, tal y como ha reflejado el acto leída por el académico Antonio L. Martínez, ha recaído este año en Antonio Pérez con la serie titulada ‘El mar nos mueve, el mar se mueve’, y también se han entregado dos accésits a Javier Arcenillas –no presente en el acto- y Adoración Cantero con ‘Refugiados’ y ‘Soledad sonora’, respectivamente. El concejal de Cultura ha asegurado que “Pérez Siquier fue el hombre que mejor supo ver la luz de Almería, y es ejemplo de una gran trayectoria humana y profesional, lo que le valió innumerables reconocimientos, entre ellos el Escudo de Oro de la Ciudad, el Premio Nacional de Fotografía, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Oro de la Provincia”. Por eso, según Diego Cruz, “tantos premios recibió que era necesario que él también fuera el titular de unos galardones. Y precisamente este premio que lleva su nombre viene a reconocer también su factor más social y más humano. Una mirada que reflejó especialmente en sus series sobre los barrios de La Chanca y Cabo de Gata o sus interesantes documentos gráficos sobre la época dorada de los rodajes cinematográficos en Almería. Espero y deseo que este premio siga sirviendo de estímulo para los mejores fotógrafos de hoy y de las próximas décadas”. Por su parte, la directora de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, Orfilia Saiz, ha recordado que Carlos Pérez Siquier “fue nombrado académico en 1993 y para nosotros es una satisfacción el poder hacer que este premio se entregue este año en Almería, con quien esperamos relanzar las relaciones, puesto que, desde su fundación, la Academia definía su ámbito de actuación para Almería, Granada y Jaén” y ha valorado especialmente la calidad de trabajos presentados en esta edición. Por último, el director de zona de la oficina principal de Caja Rural de Granada en Almería, Antonio Reyes, ha agradecido la hospitalidad mostrada desde el Área de Cultura y ha felicitado a la Real Academia “por la labor que realizan en la defensa y difusión del arte y patrimonio artístico”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

