Antonio Rivera deja de ser el entrenador del CBM Cantera Sur Bahía de Almería miércoles 17 de mayo de 2023 , 09:06h El técnico, que ha dirigido al equipo sénior de balonmano durante dos temporadas en la Primera División Nacional, no continuará al frente del banquillo azulino El Club Balonmano Cantera Sur El Ejido y Antonio Rivera han decidido poner fin a su relación profesional de cara al próximo curso 2023/24. Así lo ha anunciado la entidad canterano-sureña en un comunicado, en el que ha agradecido al entrenador su trabajo y dedicación durante estos dos años. Rivera ha sido el responsable del primer equipo sénior del club, el CBM Cantera Sur Bahía de Almería, que compite en la categoría de bronce del balonmano español. Bajo su dirección, el conjunto ejidense-capitalino ha ido creciendo y consolidándose en la liga, demostrando un gran nivel competitivo y una excelente proyección. El club ha destacado la labor de Rivera como un gran profesional y una mejor persona, que vive por y para este deporte. Además, le ha deseado mucha suerte en su futuro, asegurando que con su talento y su pasión por el balonmano, tiene el éxito garantizado.

