Apagando fuegos

lunes 26 de abril de 2021 , 21:00h

Por qué ahora y no antes un parque de bomberos para Níjar. Como somos inconformistas por naturaleza el hecho de conseguir algo importante para el municipio de Níjar parece no ser suficiente, pero todo tiene un porqué. Hay respuestas que para unos pueden sonar a excusas y para otros los motivos fundamentales por los que las cosas suceden cuando deben y no cuando se quiere. Y sigo hablando de bomberos.



Como alcaldesa, y al igual que antes que yo lo hicieron otros, me comprometí a que Níjar tendría un parque de bomberos. Me hubiese gustado poder ponerme a construirlo desde el minuto cero al llegar a la Alcaldía, pero en esos momentos lo que también estaban a cero eran las arcas municipales. Parece que nos olvidamos demasiado rápido de que en el año 2015 la deuda era de más de 23 millones de euros. Los bancos no nos daban crédito y, era obvio que tampoco se podía pedir para seguir engordando una pelota que había que desinflar y no hacerla aún más insostenible.



En el momento en que empezamos a medio sortear nuestra particular crisis económica, y no olvidemos que al ser uno de los municipios con menos renta per cápita por habitante también influye en lo que se recauda, intentamos buscar soluciones cercanas. Pero no las encontramos.



Lejos de proponernos un parque de bomberos lo que nos ofrecían era que pagásemos una supuesta deuda que venía de muchos años atrás. Nuestra oferta, no obstante, siempre fue la misma: colaborar y dinero a cambio de un parque ubicado en el término municipal.



Independientemente de las situaciones o intenciones de cada uno seguíamos trabajando y en este tiempo hemos ideado posibilidades de todos los colores, formatos y ubicaciones, pero las cosas al final siempre salen cuando se insiste una y otra vez con argumentos que son irreprochables.



Níjar es una población de más de 30.000 habitantes fijos. Durante el verano nos multiplicamos por tres y, para más señas, nuestro territorio reúne la mayor parte, casi la totalidad, del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Es decir, hay un espacio natural que proteger y que es de especial importancia ecológica. Su peso específico en nuestro modelo turístico creo que no es necesario explicarlo.



Junto a todo ello tenemos la mayor zona en progresión de suelo agrícola dedicado al cultivo ecológico de frutas y hortalizas. Además, en breve, albergaremos el mayor parque logístico multiplataforma de Andalucía oriental. Esto es el Puerto Seco al que entrará el tren para cargar mercancías.



Obviamente las razones, todas y cada una de ellas son de suficiente peso por si solas, pero en su conjunto componen un panorama en el que palabras como justicia y reparto equitativo entre territorios empezaba a desentonar.



El Ayuntamiento de Níjar pagará 800.000 euros al año por el personal y equipos. Construiremos un parque de Bomberos cuyo coste es de 600.000 euros, y el solar ya lo tenemos junto al Centro de Congresos y Exposiciones de Campohermoso. Además, aportaremos un camión para el servicio contra incendios cuyo coste es de 400.000 euros. En total 1,8 millones de euros para invertir en seguridad para todos y, lo mejor de todo es que en estos momentos nos lo podemos permitir.



Decididamente, un momento histórico para todos nosotros.