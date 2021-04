Sucesos Aparece en la playa de Aguamarga un rorcual aliblanco muerto martes 06 de abril de 2021 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Será llevado a la UAL para su estudio





La asociación Equinac, autorizada por Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería, se ha encargado de atender junto con la Guardia Civil el "inusual" varamiento de un rorcual aliblanco muerto hallado en la playa de Aguamarga en Níjar (Almería).



Según ha explicado la ONG en sus redes, esta ballena de la familia Balaenopteridae tiene una envergadura de casi 3,50 metros y es una hembra. La organización ha contactado con expertos como Eduard Degollada, del proyecto Rorcual Edmaktub, y con Ricardo Sagarminaga, de la organización Alnitak Save the Med Expeditions, para atender el varamiento.



El cadáver será trasladado a la universidad de Almería para que el equipo de Equinac haga la necropsia, en la colaboración que mantenemos entre Equinac y el Centro de colecciones científicas de la Universidad de Almería-Cecoual, todo ello gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Níjar. "Veremos los resultados de la necropsia y qué datos nos puede ofrecer", han comentado.



Desde la organización han dado las gracias a quienes han participado en atender el aviso, al equipo técnico de Equinac, a la Guardia Civil de Almería y a los pescadores que han remolcado el cadáver hasta la playa así como al centro de colecciones científicas de la UAL, entre otros participantes.

