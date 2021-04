Una residencia de Vélez-Rubio es la única de Andalucía con dos casos de covid entre sus usuarios

Una residencia de mayores de Vélez-Rubio (Almería) es actualmente la única de Andalucía en la que persisten dos casos positivos de covid-19 entre sus usuarios aunque ni este ni ningún otro centro sociosanitario está medicalizado por la Junta.



"El sitio más seguro de toda Andalucía para estar ahora mismo y no tener contacto con el coronavirus son las residencias de nuestros mayores", se ha congratulado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien tras el Consejo de Gobierno ha señalado que el 99,9 por ciento de este tipo de centros están "libres de coronavirus".



En la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía de los que sólo uno presenta algún caso positivo entre sus usuarios, lo que supone el 0,1 por ciento del total. Por su parte, otros nueve centros contabilizan casos únicamente en trabajadores.



De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de dos residentes positivos, de los que uno se encuentra ingresado; en el caso de los trabajadores, once son casos confirmados.



En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril de 2020 y hasta la fecha, se han realizado 798.689 test a residentes y trabajadores, dando un total de 11.148 positivos.



Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada 7 días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo: 113.657 a residentes y 415.913 a trabajadores. En total, 529.570 test de antígenos.



Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.



Desde que comenzó el estado de alerta hasta la actualidad se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales. En la actualidad, no se encuentra medicalizada ninguna residencia.



Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Olóriz (Granada), la Asociación Frater de Huelva, Doctor Sagaz de Jaén, Hospital Civil de Málaga, el Hospital Vithas de Sevilla, el HARE de Lebrija (Sevilla), y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).