Sucesos Aparece muerto un varón en el puerto de Almería martes 24 de agosto de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En avanzado estado de descomposición





El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha recuperado en la mañana de este martes el cadáver de un varón en avanzado estado de descomposición que se encontraba en el agua y que ha sido encontrado por unos trabajadores en el puerto de Almería.



La Comandancia de la Guardia Civil recibió un aviso de la Policía Portuaria de Almería después de que unos empleados del puerto divisaran los restos del cuerpo, cuya identificación se prevé difícil ante el deteriorado estado de los restos.



Así, se ha activado el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver, que se ha trasladado desde el Muelle de Pechina, desde donde se produce el movimiento de graneles sólidos, al Instituto de Medicina Legal (IML) para efectuar la autopsia y tratar de determinar las causas de la muerte así como la identidad del fallecido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

