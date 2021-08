Sucesos Detenido un hombre buscado por las autoridades alemanas tras arrojar un paquete con hachís en Níjar martes 24 de agosto de 2021 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La Guardia Civil ha detenido en Níjar (Almería) a un hombre reclamado por las autoridades alemanas que se vio sorprendido por los agentes y arrojó un paquete a unos arbustos que contenía 19 dosis de hachís preparadas para su venta, por lo que se le acusa de un delito contra la salud pública.



La actuación tuvo lugar a principios de mes en el núcleo nijareño de Campohermoso durante la prestación de un servicio propio en materia de seguridad ciudadana, cuando los agentes observaron que una persona que caminaba sujetando una bicicleta arrojaba un paquete entre unos arbustos al avistar a los agentes.



Según ha explicado la Comandancia en una nota, los investigadores recuperaron el paquete que tenía 17 gramos de hachís preparados para su venta. Ante su falta de documentación para identificarse, los agentes trasladaron al detenido a dependencias policiales donde descubrieron que tenían una orden de búsqueda por las autoridades alemanas.

