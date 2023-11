Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Aplauso a la Princesa José Luis Heras Celemín Más artículos de este autor Por miércoles 01 de noviembre de 2023 , 07:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Crónicas parlamentarias de años, en libretas con apuntes y notas. Menos hoy. Compleaños de la princesa Leonor y jura de la Constitución. Acreditación en la entrada con dos pegatinas. La primera, blanca, rezaba: PRENSA REDACTOR 31/10/2023. La segunda, roja, usaba la silueta de Benavides, el león de bronce que con Malospelos hace guardia en la entrada del Palacio de Las Cortes; texto en letra pequeña, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS; y otro en mayúsculas grandes, TRIBUNA. Guardé el pilot y la libreta por un aplauso cerrado, inusual en la Tribuna de Prensa. Convencido aplaudí a la princesa. Momento histórico. Emotivo, por trascendente y bonito. Y por el futuro, que asomaba en el Hemiciclo. Importante. Casi cuatro minutos de aplausos, cortados por la Presidenta del Congreso. Francesca Lluc Armengol Socias, conocida como Francina Armengol, es presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado. El día en que la Princesa Leonor juraba la Constitución, por deferencia a la Corona, podía haber vestido de VERDE, siglas de Viva El Rey De España, pero vestía de azul. Es un azul real, intentó corregir alguién que en la Tribuna de Prensa se presentó como ‘de presidencia’. Desde el principio, saludando, apareció la condición de quién conduciría el acto. Saludó a los reyes, autoridades, parlamentarios e invitados. Pero se olvidó de la princesa y su hermana. El rey, atento a su hija. La reina, al lado, atendía como la periodista que fue. Saludo plurilingüe, Bon día, bos dias, buenos dias, egun on. Y Lluc enhebró un discurso, más político que institucional, según opinión ajena: Han pasado 37 años desde que el Rey juró la Constitución. España ahora tiene peso en Europa. Paz social que permite la convivencia. La princesa es digna de este país. Este acto muestra el compromiso de la princesa con la ciudadanía, es una expresión de respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Con retos. Lucha contra la desigualdad de género. Trabajo para todos. Ahora tenemos libertad. Defensa de derechos humanos. Ser una mujer joven hoy es saber enfrentarse a los desafios del futuro. Debemos hacerlo juntos todos y todas. La democracia es el poder del pueblo. El juramento de la Princesa es una alianza con la España de hoy. Todos sometidos al derecho. Es responsabilidad de todos perfeccionar el pais con diálogo y consenso. Diversidad, pluralidad y convivencia como bandera. Las sociedades dependen del sistema. El pueblo es uno y la sociedad es otra, relacionados. Respeto a la pluralidad. Ante un futuro lleno de incertidumbre. Para el porvenir debe servir la confianza. Citas en catalán, vasco y gallego, con traducciones desafortunadas. “Si voy a mi casa en Galicia y suelto lo que dijo la presidenta sin un verbo, me dicen que soy tonta”, apuntó una diputada gallega. En democracia el único lastre es la desigualdad. Después, una frase, trastocada, que Peces Barba usó cuando el Rey Felipe VI juró: ¡Viva la Constitución, viva España, viva el rey!. Despedida en cuatro lenguas, cambiando el orden: “Muchas gracias, moltes grácies, eskerrik asko, moitas grazas”. Después, la princesa juró. Su voz grave, de mujer joven, consiguió la atención de todos y las emociones en muchos. Momento histórico. Emotivo, por lo trascendente y bonito. Y por el futuro, que asomaba en el Hemiciclo. Casi cuatro minutos de aplausos, tres minutos y cincuentayseis segundos, cortados por la Presidenta del Congreso, tras alguna tentativa abortada, sin ayuda de VOX, por un PP, que arreció aplaudiendo para evitar el corte, hasta que Lluc lo impuso. En la calle, el coche que llevó a los reyes, averiado, fue sustituido por otro. Desfile. Música. Y autocares, para ir al Palacio Real. Allí, informa la Casa Real, ‘El Rey impone el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden del Carlos III a su Alteza Real la Princesa de Asturias’. La princesa es la heredera y el futuro de la corona que reina en España. Para festejar su cumpleaños y mayoría de edad, hay un WhatsApp familiar que me llega y celebro: “La verdad es que hoy no me había dado tiempo hasta ahora para ver lo de Leonor. Ha estado genial y el rey super riquiño. Viva España, Viva el Rey y la Princesa de Asturias. Un aplauso a la princesa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. José Luis Heras Celemín 10 artículos Todos los firmantes