Aprenda a jogar pôquer on-line e ganhe dinheiro em dólar

O pôquer on-line é um jogo de cartas muito conhecido mundo afora. É muito fácil começar a jogar da sua própria casa e disputar premiações contra adversários de todo lugar. Conheça o pôquer on-line no lugar certo O Pôquer on-line é um jogo muito divertido que atrai cada vez mais jogadores. O que encanta no jogo é a variedade de opções para diversão, desde modalidades com regras diferentes até estruturas com velocidades mais rápidas ou devagar, sempre há espaço para uma nova emoção nas mesas de pôquer on-line. O nome "pôquer" não se refere a uma única modalidade, mas ao conjunto com vários tipos diferentes de jogos. Dentre as modalidades mais famosas, temos: - Texas Hold'em pôquer - Omaha-4 pôquer - Short Deck Hold'em - Razz Mas não se engane, no total temos mais de 20 modalidades, por isso você pode se confundir na hora de jogar pôquer caso sente na mesa errada. A principal modalidade é o Texas Hold'em onde os jogadores recebem apenas duas cartas viradas para baixo e precisam interagir com cinco cartas da mesa para formarem o melhor jogo. O jogo pode ser jogado em dois principais formatos: cash games, onde as fichas valem dinheiro real, ou seja, 1 ficha é igual a 1 dólar; ou torneios onde você paga uma inscrição para disputar uma parte de todo prize pool coletado. Cada jogador têm o seu formato favorito, enquanto no cash game as partidas podem ser iniciadas e encerradas a qualquer momento, nos torneios existe hora para registro e muitas horas de jogo pela frente. Mas existem diferentes tipos de torneios: - Torneios de múltiplas mesas (Multi Tournament Table - MTT) - Torneios de mesa única (Sit and Go 9 or 6 players- SNG) - Torneios de lugares limitados (MTT Cap ou SNG ) Mesmo que a quantidade de jogadores seja diferente entre cada formato, você consegue encontrar diferentes velocidades de duração entre eles. O que define a duração do torneio, além da quantidade de participantes é a velocidade com que as fichas perdem valor (chamado de aumento no valor das blinds) Temos 3 principais velocidades: - Torneios regulares, com blinds de 10 minutos à 1hora. - Torneios turbo, com blinds de 5 à 8 minutos. - Torneios Hyper-turbo com blinds de menos de 4 minutos. Parece uma infinidade de opções, mas você consegue escolher facilmente com a ajuda de profissionais. Além de jogadores que estão a dedicar os seus dias a jogar intensamente, existe um mercado que facilita a vida de jogadores iniciantes que queiram começar no pôquer. Esse é o objetivo do site Gipsyteam que desde 2009 está a oferecer conteúdo, auxílio, bônus e promoções para novos jogadores. Você terá a indicação de melhores formatos de jogos, além das melhores plataformas para fazer seu primeiro depósito. A Gipsyteam tem parceria com os principais sites de pôquer on-line do mercado e continuamente trás novidades para seus leitores. A mais nova atualização é um boletim diário com calendário dos próximos torneios freerolls.

Os freerolls são torneios onde a inscrição é gratuita, ou seja, você não precisa fazer nenhum depósito no site para disputar seus primeiros dólares em dinheiro real. Conheça o site e comece hoje mesmo sua jornada no pôquer online.