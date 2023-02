Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Aprobada la iluminación de caminos rurales en La Cañada viernes 10 de febrero de 2023 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local da luz verde al inicio de una plan plurianual que tiene en su primer año una inversión de 600.000 euros con el apoyo de Diputación El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy viernes, en Junta de Gobierno Local, el proyecto de alumbrado exterior de caminos rurales en La Cañada de San Urbano, en el Paraje Guillén, con un presupuesto base de licitación de 253.852,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación que el Ayuntamiento de Almería promueve, conjuntamente y a través de las áreas de Urbanismo e Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Agricultura, tendrá continuidad sobre dos ámbitos más, Paraje Ferris y Paraje Trafaliñas, completando así una inversión total de 600.000 euros. En conjunto, las primeras actuaciones que se van a llevar a cabo en el marco de este Plan Municipal Plurianual para la Iluminación de Caminos Rurales – la primera de ellas sobre Paraje Guillén - permitirán la instalación de 306 luminarias extendidas a lo largo de algo más de ocho kilómetros de caminos rurales. Las luminarias se sustentarán en báculos de alturas de entre 4 y 8,20 metros, todas ellas portando luz tipo LED. La instalación de todos los puntos de luz supone, además, la acometida de obra civil (canalización subterránea, arquetas, cimentanción…) a lo largo de todas las zonas de actuación. La portavoz municipal y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha congratulado de poder anunciar la aprobación y licitación de este proyecto, un “compromiso” con los vecinos de la zona trasladado por la propia alcaldesa, María del Mar Vázquez, el pasado mes de septiembre, “completando así el conjunto de acciones que en el ámbito agrícola el Ayuntamiento ha emprendido a nivel de infraestructuras; primero, mejorando los caminos a nivel de pavimentación, señalización, limpieza y seguridad vial. Y ahora, empezando a dotar de alumbrado público los trazados de titularidad municipal. Infraestructura que no solo da luz, también da seguridad y ofrece mejores condiciones de circulación y tránsito allí donde se irá alcanzando”. “Un compromiso que viene a responder a la preocupación de muchos vecinos de esta barriada, demandando mayor seguridad y vigilancia. Fue un compromiso cierto que, en solo unos meses, y gracias al trabajo que han desarrollado de forma transversal las áreas municipales se ha plasmado en un documento técnico que pone en línea de salida una inversión inicial de 600.000 euros, con aportación del Ayuntamiento de Almería, por un montante total de 300.000 euros, y la Diputación Provincial, esta última vía subvención a la que se acogerá el Ayuntamiento, en un importe similar”, ha relatado la portavoz municipal. El documento de alumbrado exterior de caminos rurales en La Cañada de San Urbano, como así se ha denominado este proyecto, recoge las necesidades de alumbrado que se han analizado en un ámbito de actuación para las primeras actuaciones que abarca Paraje Guillén y Cortijo Cintas. El proyecto redactado, promovido por el Ayuntamiento de Almería, viene a establecer las condiciones técnicas de diseño, para el alumbrado exterior de caminos rurales en la zona agrícola de La Cañada de San Urbano mediante la colocación y distribución de luminarias de alta eficiencia energética (tipo LED) y la obra civil necesaria. El desarrollo de las actuaciones comprometidas en La Cañada de San Urbano comenzarán en el ámbito de Paraje Guillén, incluyendo Cortijo Cintas. Serán sobre esta zona un total de 105 los puntos de luz instalados para dar cobertura a una superficie aproximada, en su mayor parte zona invernada, de más de 100 hectáreas de suelo. La longitud de caminos que abarca el desarrollo de este proyecto es de más de 3.000 metros lineales y cuenta con una inversión que supera los 250.000 euros. En cuanto a Paraje Ferris, se ha previsto una inversión muy próxima a los 220.000 euros para instalar 132 luminarias a lo largo de 3.600 metros de camino rural, mientras que en Paraje Trafaliñas será de más de 126.000 euros para 69 puntos de luz sobre unos 1.700 metros de caminos rurales. En estos dos ámbitos se actuará en una segunda y tercera fase respectivamente. El inicio de las obras de iluminación sobre caminos rurales vendrá a culminar una corporación que ha impulsado, a través del Área de Agricultura, la mejora de aproximadamente 36 kilómetros de longitud y unos ochenta caminos rurales, actuando en todos los barrios y zonas agrícolas del municipio. En inversión, todas estas actuaciones han supuesto un coste de más de dos millones de euros, sufragados con fondos propios y la aportación de otras administraciones, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, sumadas al objetivo municipal de apoyo y compromiso con el sector agrícola almeriense. 