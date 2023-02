Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento revisa los precios para rehabilitar el antiguo Colegio Virgen del Socorro viernes 10 de febrero de 2023 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aprobado el modificado del proyecto con una actualización de precios, el presupuesto base de licitación se fija en 1,1 millones, un 22% más de incremento respecto al procedimiento anterior El Ayuntamiento de Almería ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local el proyecto actualizado de rehabilitación parcial del antiguo Colegio Virgen del Socorro, en Pescadería, con un presupuesto base de licitación de 1.105.973,24 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. La nueva licitación de este proyecto, financiado con fondos europeos en el marco de la estrategia DUSI, se produce tras declarar desierto, hace apenas una semana, el procedimiento de licitación anterior al no haberse registrado ninguna propuesta y, como así ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, encargar una revisión del proyecto y una actualización del presupuesto de ejecución, justificada por el alza de los precios. “Les adelantaba hace unos días que seríamos muy ágiles en la revisión que se haría de ese proyecto y de su presupuesto, para sacar de nuevo cuanto antes la licitación de las obras de este proyecto. Un proyecto del que destacaba su importancia en el objetivo, no solo de la rehabilitación de este edificio, sino también de su puesta en valor en beneficio del barrio de La Chanca-Pescadería. Una semana más tarde, aprobamos el modificado y lanzamos su licitación”, ha explicado Martínez Labella. El presupuesto de ejecución material, sobre el que ahora se va a licitar esta obra, asciende a 1.105.973,24 euros (IVA incluido), incrementando en un 22% respecto del anterior presupuesto (905.975,67 euros). El plazo de ejecución se mantiene en los nueve meses. Este “reajuste” se aprovecha para incluir alguna partida de orden menor que vendrá a completar el proyecto, como el desalojo y transporte de enseres existentes en el interior del edificio, remates de los huecos en forjado para ascensor o la ejecución del foso de ascensor previsto. La primera fase de rehabilitación que se afronta para la recuperación de este inmueble, diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963, se centra en la reparación de la estructura y de la carpintería exterior, la rehabilitación de la cubierta y de la totalidad del cerramiento exterior, además del acondicionamiento de la planta baja y del patio. El inmueble ocupa una superficie de solar de 672 metros cuadrados de planta y cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Se trata de una de las actuaciones contempladas dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

