Capital Aprobada la renuncia de Fernández-Pacheco como alcalde y concejal jueves 28 de julio de 2022 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, subraya el “compromiso” del Equipo de Gobierno por seguir trabajando por Almería y los almerienses y ha deseado lo mejor al ya consejero de la Junta El Pleno de Ayuntamiento de Almería ha aprobado por unanimidad de los 23 concejales presentes tomar conocimiento de la renuncia de Ramón Fernández-Pacheco al cargo de alcalde de Almería y de su cese como concejal por la lista del PP por incompatibilidad con el cargo de consejero de la Junta de Andalucía. Así lo ha leído el secretario general del pleno, que ha constatado también la aprobación unánime para declarar vacante una plaza de concejal del Ayuntamiento de Almería por la lista del Partido Popular y solicitar de la Junta Electoral de zona la designación del siguiente candidato en la lista del PP, así como la expedición su credencial, indicando que, a juicio de esta Corporación, corresponde cubrir la vacante a Jesús Luque López, por ser el siguiente candidato en orden en la referida lista. Con “sentimientos encontrados”, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha deseado “la mayor de las suertes para el ya consejero” y se ha mostrado segura de que “esté donde esté, Ramón Fernández-Pacheco velará siempre por los intereses de los almerienses”. Ha subrayado, además, el “compromiso” del Equipo de Gobierno por seguir trabajando por la ciudad de Almería. Mano tendida a la oposición Asimismo, ha invitado a todos los grupos de la oposición “a seguir apoyando al Equipo de Gobierno en todas las ideas que sean buenas para Almería, a seguir consensuando todo lo importante para Almería” y les ha anunciado que tendrán “la puerta abierta para hacer sugerencias y consultar cualquier cosa que puedan necesitar”. Ha terminado Vázquez su intervención agradeciendo a los portavoces de los grupos de la oposición y al concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, los buenos deseos que han expresado hacia el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y hasta ahora alcalde de Almería. Antes, el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Carlos Sánchez, ha “agradecido el trabajo y el compromiso de quien ha sido llamado a nuevas responsabilidades públicas, y reconocer su permanente dedicación a favor del bienestar común y el interés general de todos los almerienses”. Ha planteado, además, como declaración de intenciones la unión del Equipo de Gobierno en torno a un proyecto “que no es estrictamente político, sino que, sobre todo, es un proyecto de ciudad”. “Somos un proyecto de Almería y para Almería y que es el mejor reflejo de la sociedad de la que salimos y a la que servimos”, ha puesto de relieve Sánchez, que ha repetido como principal compromiso el que vincula al Equipo de Gobierno “con todos y cada uno de los almerienses, voten lo que voten y piensen lo que piensen”. Menos política, más ciudad “No estamos aquí para hacer política. Estamos para hacer ciudad”, ha finalizado el portavoz en funciones, que ha puesto a su vez el acento en una Almería que mira al futuro y que tiene en el Equipo de Gobierno el objetivo de ampliar el horizonte de esa mirada. Un objetivo al que, por otra parte, ha querido convocar al conjunto de la sociedad almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

