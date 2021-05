Capital Aprobada una Ordenanza para subvencionar hasta un 80% la rehabilitación de viviendas lunes 10 de mayo de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la Ordenanza municipal de las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la Rehabilitación en el municipio de Almería, resolviendo las alegaciones presentadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Almería e incluyendo, en el texto definitivo, el contenido de algunos aspectos formulados en esas alegaciones.



Ha sido este uno de los puntos principales de la sesión plenaria que, con carácter ordinario y de forma telemática, ha celebrado la Corporación, con veinticinco puntos incluidos en el Orden del Día, entre ellos ocho mociones presentadas por los diferentes grupos de la oposición. Entre esos puntos, además de la Ordenanza, se han aprobado tres estudios de detalle y admitido a trámite dos proyectos de actuación, todo ello a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras. Además, se ha dado cuenta del decreto del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, sobre el nombramiento de los concejales que quedan al frente de las cuatro Juntas de Distrito en las que, a nivel administrativo, se divide ahora el término municipal.

Consenso y unanimidad

Sin ninguna variación de calado sobre las novedades incorporadas en la redacción de la modificación de la Ordenanza de Rehabilitación, consensuada por todos los grupos de la corporación desde su trámite inicial, el nuevo texto aprobado hoy, por unanimidad, recoge la posibilidad de subvencionar, hasta un 80 por ciento, el presupuesto de las obras de conservación y rehabilitación de viviendas acogidas al programa de rehabilitación municipal, la celebración de un sorteo público para determinar el orden en el que se otorgarán las subvenciones o la posibilidad de exigir una antigüedad mínima de los inmuebles.



En su intervención, la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, ha defendido la línea de consenso que mantiene esta Ordenanza, ahora y antes, “en el objetivo de mejorar el texto y as condiciones de acceso a las subvenciones que permita hacer de esta línea una mejora de las condiciones de habitabilidad de las edificaciones y en la rehabilitación de viviendas, como elemento además de dinamización económica”.



A esta aprobación seguirá ahora la publicación de la Ordenanza, modificada, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, de forma inmediata, la aprobación de las nuevas bases y nueva convocatoria de ayudas que permitan la concesión la concesión de subvenciones que permitan la rehabilitación de inmuebles y la mejora de las condiciones de habitabilidad de edificaciones, ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recordando el incremento que, en los presupuestos de este año, se recoge para esta línea de actuación, cifra elevada hasta los 800.000 euros, 300.000 euros más que en la última convocatoria de ayudas.



La modificación de la ordenanza persigue mejorar el contenido de un programa que desde que se pusiera en marcha, allá por 1996, ha permitido la rehabilitación de casi 500 inmuebles, más de 200 de ellos con algún grado de catalogación. Además de incidir en la conservación y protección del patrimonio arquitectónico de muchas viviendas, las ayudas a la rehabilitación permiten también actuaciones sobre viviendas y edificios residenciales, en su caso para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad o de adecuación estructural y funcional de los edificios, así como para la mejora de las condiciones de accesibilidad de los mismos.



Igualmente, se han aprobado en la sesión plenaria ordinaria de hoy tres estudios de detalle. Entre ellos, destacar, como paso previo a su construcción, el que afecta a la reordenación de volúmenes del edificio promovido por la Empresa Municipal 'Almería XXI' destinado a aparcamiento de residentes. El estudio de detalle, aprobado con la abstención de Podemos, Ciudadanos y Grupo Municipal Socialista, viene a definir la envolvente del edificio resultante sobre el solar, delimitado por dos edificios protegidos.



Martínez Labella ha recalcado que “el destino del solar será de aparcamiento para residentes, dando así solución a uno de los problemas más importantes que la población tiene en el Casco Histórico, como es la falta de aparcamiento”.



También se ha aprobado el proyecto de estudio de detalle en la calle General Castaños, números 12 y 14, promovido por el Obispado de Almería, para la agrupación de dos parcelas que ya se encuentran construidas con edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificios Protegidos, una con nivel 3 y otra con nivel 4; y el estudio de detalle sobre una parcela situada en el ámbito de la Unidad de Ejecución PERI-CSA-01/113. Además de todo lo anterior, se han admitido a trámite dos proyectos de actuación, para una estación de servicio en un centro de manipulación hortofrutícola y para la ampliación de un centro de manipulado y comercialización de productos hortícolas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

