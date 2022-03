Capital Aprobado el informe final para la aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción viernes 11 de marzo de 2022 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se dota así al Ayuntamiento y a su Junta de Gobierno Local de una “herramienta” que permitirá a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción su participación en los procedimientos de contratación El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Presidencia, el informe final de la consulta preliminar de mercado para la aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Dicho informe quedará publicado ahora en la plataforma de licitación electrónica, en el Perfil del Contratante, en el Portal de Transparencia y en el Portal Web del Ayuntamiento de Almería, según ha informado la responsable del área y portavoz municipal, María del Mar Vázquez. Sigue este procedimento al tramite de consulta previa, aprobado en JGL en julio del año pasado, con el objetivo el establecer la reserva del derecho a participar en los procedimientos de la adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos que pretenda celebrar el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos o entidades municipales, a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o a empresas de inserción, cumpliendo así con la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratación Pública 9/2017. En la consulta preliminar han participado particularmente tres entidades de la economía social: dos de ellas son Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (las asociaciones ASPAPROS y Verdiblanca) y la tercera es un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Empresaria (Integra Mantenimiento Gestión Servicios Integrados Centro Especial de Empleo Andalucía). No ha presentado propuesta ninguna empresa de inserción social por lo que, a efectos del establecimiento de la reserva de contratos prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP, como se recoge en el informe final se refieren única y exclusivamente a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, aunque se aborden, tangencialmente aspectos relacionados con las empresas de inserción social que se han puesto de manifiesto en las propuestas recibidas en respuesta a la consulta preliminar de mercado. De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más en su estrategia social y de fomento de la inserción laboral de aquellos colectivos con más dificultades, todo ello con el objetivo de seguir impulsando políticas que favorezcan la generación de empleo, como herramienta de inclusión. Se dota así el Ayuntamiento y a su Junta de Gobierno Local de una “herramienta” que permitirá a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción su participación en los procedimientos de contratación y que, preferentemente, tendrán como objeto de acuerdo a la consulta previa realizada, la prestación de servicios de conserjería, recepción y control de accesos, servicio de limpieza de interiores, servicios de cultivo en invernadero, servicios de apoyo a labores administrativas, biblioteca, servicios auxiliares, jardinería, archivo o de call center, entre otros. Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Por otro lado, tiene la consideración de Empresa de Inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa que realice cualquier actividad económica cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social, como tránsito al empleo ordinario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

