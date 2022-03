Capital Videometría y pantallas informativas digitales para el Mercado Central viernes 11 de marzo de 2022 , 18:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como parte de las actuaciones contenidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y con una inversión de 35.000 euros se dota al Mercado de una herramienta tecnológicamente ideal para comerciantes y usuarios El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, a la mercantil ‘Almerimatik Sistemas Informáticos S.A’, por un importe total de 35.059,75 euros, el contrato de suministro y servicios que incorporará al Mercado Central un sistema de videometría y pantallas informativas digitales, como parte del proceso de modernización que está incorporando en sus instalaciones. Acuerdo aprobado en Junta de Gobierno Local, como ha informado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, recordando que este contrato incluye el suministro y la instalación de un sistema de conteo y análisis del comportamiento de los consumidores (sistema de videometria) y de pantallas digitales informativas para el Mercado Central de Almería, así como la prestación de los servicios de generación y administración de contenidos. El sistema de videometría se compone de 5 Sensores/Cámaras. Del mismo modo, se incorporarán a las instalaciones del Mercado Central 5 pantallas digitales. El plazo de suministro e instalación del material que se incorporará al Mercado Central es de cuatro meses, a contar desde la fecha de firma del contratista del acuerdo de adjudicación. El plazo de ejecución de los servicios de generación de contenidos y de garantía será de tres años, a contar desde la fecha de firma del Acta de recepción del suministro. Es esta una de las actuaciones incluidas dentro de la primera fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades que, entre los objetivos de mejora de la calidad y de la competitividad de nuestra oferta turística, incluye al Mercado Central como uno de los siete ejes estratégicos que se incluyeron en dicho Plan, suscrito con la Junta de Andalucía. Se dotará así al principal mercado de abastos de la capital de una herramienta “ideal” para medir de forma automatizada y confiable el tráfico de consumidores en el Mercado Central, proporcionando a su vez información de los flujos de personas en una zona determinada, por accesos, franjas horarias…. Con esta información el Ayuntamiento podrá extraer datos estadísticos como estancias medias de los consumidores, ocupación media, horas de mayor afluencia...datos en difinitiva que servirán para la toma de decisiones que afectan directamente tanto a comerciantes como a consumidores, permitiendo así mejorar el servicio y optimizar los recursos existentes del Mercado Central En las pantallas, por ejemplo, se visualizará información que permitirá conocer el aforo, información meteorológica, etc., y se podrán utilizar también para dinamizar y promocionar ofertas, descuentos, promoción turística, etc... a través de contenido multimedia atractivo para los consumidores del Mercado Central. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

