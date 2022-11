Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Aprobado el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Almería miércoles 09 de noviembre de 2022 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es la primera capital de provincia de Andalucía en aprobar este documento tal y como determina la Junta de Andalucía a través del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PDIEDA) El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID), documento que censa y analiza la situación actual de las infraestructuras deportivas en Almería, además de abordar, a medio y corto plazo, una planificación y previsión de las necesidades en materia deportiva del municipio. La aprobación definitiva sigue al trámite de audiencia que al documento se ha dado desde el Ayuntamiento, tras su aprobación provisional, a la Diputación Provincial, Federaciones Deportivas interesadas y el preceptivo informe del Consejo Andaluz del Deporte. Un año de tramitación administrativa que concluye ahora con la aprobación definitiva de un documento “necesario” como instrumento de planificación estratégica respecto del funcionamiento y desarrollo de nuevas instalaciones en la ciudad, en el objetivo municipal de seguir apostando por el fomento y la práctica del deporte. En este sentido, el concejal de Deportes, Juan José Segura, ha defendido “un documento cuya tramitación se inició en 2020, que ha llevado hasta hoy su procedimiento administrativo y participativo” . En este sentido, ha felicitado que Almería sea “la primera capital de provincia de Andalucía” que ha aprobado este documento, tal y como determina la Junta de Andalucía a través del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PDIEDA). Este Plan Local, cuya vigencia máxima será de cuatro años desde su aprobación definitiva, además de ser un requisito indispensable para acceder a subvenciones que permitan la construcción de nuevos equipamientos deportivos, “debe considerarse como un instrumento fundamental de planificación estratégica que viene a ordenar el espacio disponible para fines deportivos y la racionalizar aquellas decisiones que tengan que abordarse a la hora de construir nuevas dotaciones o instalaciones deportivas, sometidas además a criterios de funcionalidad y viabilidad”, ha justificado el concejal de Deportes, Juan José Segura. El documento aprobado, debatido previamente en grupos de trabajo junto a representantes de colectivos clubes, entidades vecinales, sociales, y deportivos, ha sido elaborado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, junto al Área de Urbanismo e Infraestructuras y contando con la asistencia técnica de la entidad ‘Lidera Sport Consulting’. El resultado de este trabajo, de más de mil páginas, servirá de guía estratégica tanto en la planificación y desarrollo de las nuevas instalaciones que se vayan a acometer como en la remodelación y mejora de las ya existentes. Este documento viene además a actualizar el censo de instalaciones existentes en el término municipal (162), en su mayoría de titularidad pública, inventariar las necesidades en materia deportiva de acuerdo al Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA), aprobado en 2018, además de recoger propuestas y ejes de actuación en materia deportiva, a medio y largo plazo. La memoria económica de este Plan Local de Instalaciones Deportivas viene a recoger igualmente una inversión estimada de 1,7 millones de euros en mantenimiento de instalaciones ya existentes y de 12,7 millones en el caso de nuevas instalaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

