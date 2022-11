Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento pedirá a AENA suelo aeroportuario para ampliar del Parque de Los Pinos miércoles 09 de noviembre de 2022 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Seguir avanzando en medidas por la inclusión de colectivos con discapacidad auditiva y sordociegas o la tipificación de pintadas vandálicas como falta grave en la Ordenanza de limpieza, entre las mociones aprobadas hoy por el Pleno La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy la solicitud de reunión que dirigirá el Ayuntamiento de Almería al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para abordar la obtención de suelo que, integrado como parte del Aeropuerto de Almería, se encuentra sin uso junto al Parque de Los Pinos, en El Alquián. Su obtención, ha apuntado Martínez Labella, “permitiría al Consistorio la ampliación de este parque y completar así remodelación que de su entorno ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial de Almería”. Así lo ha trasladado hoy en el debate de la moción presentada por el grupo municipal socialista, que instaba a iniciar los trámites para solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la regresión al Ayuntamiento de estos terrenos, que antiguamente fueron los del Colegio San Bernardo. Incluido como zona de reserva aeroportuaria, como así se recoge dentro del Plan Director del Aeropuerto de Almería, el suelo que pretende el Ayuntamiento de Almería obtener quedaría en disposición de ser incorporado como parte del Parque de Los Pinos, resolviéndose así la demanda de los vecinos de la zona y ampliando la dotación de espacios libres sobre la zona. Martínez Labella ha expuesto en el Pleno la “predisposición” de AENA, en conversaciones que se han mantenido con la dirección del aeropuerto, de atender esta petición, toda vez que ese suelo, acotado por un muro y con una superficie de aproximadamente 10.000 m², no responde a ninguna intención de uso por parte de la Empresa Pública encargada de la gestión del aeropuerto. De no poder atenderse una reversión al Ayuntamiento de ese suelo, Martínez Labella apuesta por una “cesión en precario”, fórmula que ya se siguió en el convenio suscrito entre el Consistorio y ADIF para la puesta en valor de los suelos que hoy ocupa el Parque de la Estación. La edil popular ha aprovechado la ocasión para felicitar el resultado de la actuación que, a nivel municipal, se ha llevado a cabo en el entorno del Parque de Los Pinos, con una inversión de 1,7 millones de euros, financiada a través de fondos FEDER, y una superficie afectada de más de 15.000 m². Inclusión y lengua de signos Por unanimidad también se ha aprobado hoy la moción del Grupo Municipal VOX relativa a la adopción de medidas de accesibilidad en comunicación para los colectivos sordos, con discapacidad auditiva y sordociegas”. El contenido de las propuestas solicitadas en la moción “vienen a poner en valor la importancia de las medidas que ya el Ayuntamiento viene realizando en favor del colectivo y que se recogen en el marco del Convenio en Lengua de Signos suscrito por el consistorio con la asociación ASOAL”, ha explicado Laynez. La edil, que ha enumerado todas las actuaciones impulsadas por las diferentes áreas para el desarrollo de este convenio, ha defendido la posición municipal “sensible y comprometida, en colaboración con los colectivos de personas con discapacidad, en favor de la inclusión”. Instalaciones deportivas De otro lado, el concejal de Deportes, Juan José Segura, ha defendido la gestión municipal en materia de deportes y los esfuerzos municipales por seguir promocionando y fomentando la práctica deportiva. “No hay una deficiente gestión, aunque se puede mejorar”, ha reconocido sobre la moción presentada por Vox reclamando soluciones a lo que entiende “carencias” en las instalaciones deportivas municipales. Segura ha explicado que, desde que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la gestión de instalaciones y campos de fútbol, de forma principal, “estamos atendiendo todas las necesidades que nos hemos encontrado, unas de forma más inmediata que otras”, y ha expuesto las “importantes” inversiones que ha realizado en esta Corporación el Ayuntamiento, como el cambio de césped artificial en todos los campos de fútbol, la mejora de su riego y mantenimiento o los más de 600.000 euros que se invertirán en la mejora de iluminación de instalaciones, “en este caso no solo inversiones de mejora sino fomentando el ahorro energético con la inclusión de iluminación LED” Pintadas “vandálicas” Por unanimidad se ha aprobado también la moción elevada por Ciudadanos solicitando acciones frente a las pintadas vandálicas y la modificación parcial de su régimen sancionador, tipificando este tipo de situaciones como infracción grave en la Ordenanza de Limpieza. Al respecto, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se ha mostrado “favorable” a iniciar el proceso para modificar dicha Ordenanza añadiendo que, como parte del contrato de la concesionaria, el servicio de limpieza atiende este tipo de actuaciones, llegándose solo el año pasado a limpiarse más de 10.000 m² de pintadas, que también afectan en muchos casos a mobiliario público. Se ha aprobado también la moción relativa a la solicitud de una deducción fiscal para aliviar la carga que implica la subida de tipos de interés en las hipotecas a tipo variable, presentada por Ciudadanos con el único voto en contra del grupo socialista. Al respecto, el concejal de Economía, Carlos Sánchez, ha recriminado a la bancada socialista “su posición contraria a los intereses generales de los ciudadanos”, recordando que es con el actual gobierno de España “cuando mayor carga y presión fiscal sufre la ciudadanía, un gobierno que aumentando la recaudación en 40.000 millones, no baja los impuestos”. Compensaciones medioambientales Entre las mociones discutidas esta mañana se ha rechazado por mayoría la solicitud de adopción de compensaciones a los vecinos del Barrio de Cuevas de los Medinas, presentada por el Psoe, que ha llegado a ser calificada de “irresponsable y populista”, incluso, “inconstitucional”, esto último por parte de la concejala de Sostenibilidad Ambiental, “incluyendo en ella la creación de una bolsa de trabajo rotatoria para cubrir las vacantes de los puestos de trabajo de las plantas de RSU y agrícola con vecinos y vecinas del barrio de Cuevas de los Medina”, un hecho que atenta contra los principios de “igualdad, libertad de empresa…”. En esta moción ha abogado por "compensaciones ambientales, discutidas y planteadas en consenso con los vecinos, que compensen medioambientalmente los efectos negativos que este tipo de instalaciones pueda tener sobre la zona", ha apuntado Margarita Cobos, recordando que la "instalación de esta planta en Cuevas de Los Medina correspondió hace años a una decisión de un gobierno socialista, sin que entonces se hablara de ningún tipo de compensación por ello".

