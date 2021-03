Capital Ampliar Aprobado el proyecto para el interior de la Casa Consistorial de la Plaza Vieja lunes 08 de marzo de 2021 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento queda a la espera de la firma del Convenio con la Junta de Andalucía para la financiación conjunta de unas obras que, con una inversión de más de cuatro millones de euros, serán licitadas esta primavera La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy el proyecto de las obras de adaptación y reforma interior del edificio de la Casa Consistorial, redactado por la empresa Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P. Las obras contenidas en este proyecto cuentan con inversión prevista de 4.627.848,16 euros y un plazo de ejecución estimado de dieciséis meses. A la aprobación del proyecto, tal y como anunciara la semana pasada la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, seguirá la firma del convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para la financiación conjunta del mismo en el marco de los convenios y adendas suscritos entre ambas administraciones para la recuperación del área urbana de la Plaza Vieja y el entorno del Cerro de San Cristóbal. Dividido en en tres subfases, la ejecución de este proyecto, particiones, instalaciones y acabados para la puesta en uso del edificio, se sumará a una primera fase, ya ejecutada, consistente en la rehabilitación estructural y de fachadas de la totalidad de la edificación, y que seguirá con una tercera subfase, pendiente aún, para abordar en su caso las obras de reurbanización de la Plaza de la Constitución. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha expresado la intención municipal de “licitar las obras en primavera. A la aprobación de este proyecto seguirá la comunicación del acuerdo a la Junta de Andalucía, con quien esperamos firmar el necesario convenio a la mayor brevedad, todo ello como paso previo a la licitación de los trabajos”, ha explicado. Martínez Labella se ha congratulado de este paso que, finalmente, llevará a la puesta en uso del edificio, permitiendo con ello la vuelta a la Plaza Vieja, entre otras áreas, de la parte institucional del consistorio, actualmente concentradas en las dependencias del Preventorio. Un edificio que, conforme a la idea plasmada en el proyecto definitivo, conjuga “versatilidad y funcionalidad”, ha concretado la edil popular. Con una superficie total de actuación de 4.205,64 metros cuadrados, la superficie útil de la edificación se distribuye en planta sótano, bajo, primera, sobre primera, segunda y cubierta. A modo de resumen, además de la distribución de espacios, diseño de zonas comunes y de circulación, el proyecto recoge las principales necesidades expuestas para poder concentrar en este edificio, centralizados, servicios que prestan los diferentes grupos políticos con representación municipal, además de las áreas de Presidencia, Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Promoción de la Ciudad y Comercio, Protocolo o Comunicación, todo ello junto a dependencias ordenadas con visión de futuro y preparadas para crecer de forma ordenada. Con la ejecución de este proyecto se pretende, además, la puesta en valor de la Casa Central y del núcleo central de Casa Lledó, como espacios, junto con el antiguo Archivo Municipal (Biblioteca), de mayor valor histórico-artístico del conjunto. Para ello se restaurarán aquellos elementos retirados en la fase previa, devolviéndolos a su lugar original. Se pretende además conseguir una imagen de conjunto unitaria, y que a su vez permita una lectura clara distinguiendo los elementos originales de los nuevos. Esto se conseguirá con la incorporación de soluciones constructivas actuales, que no restan protagonismo a los elementos de valor histórico. Para reforzar la identidad de cada una de las casas, estos nuevos elementos se desarrollarán en tres materiales diferenciados: madera en la casa central; vidrio en la Casa Lledó y chapa de acero en Casa Prats, continuando con la escalera quebrada actual. De igual forma, se viene a recoger la conexión con el edificio contiguo y la utilización de la cubierta como lugar representativo para la realización de eventos, con la posibilidad de un acceso directo desde la calle y la comunicación con la cubierta de la otra fase ya construida. Así, el proyecto define los trabajos puntuales de estructura, albañilería, fontanería, saneamiento, electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, iluminación, revestimientos interiores, carpintería interior, vidriería interior, pintura y restauración de elementos. Otros acuerdos En esta misma Junta de Gobierno Local se ha aprobado el Protocolo General de Colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Española (ONCE), para la promoción y difusión de proyectos de atención a personas con discapacidad. La concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, ha explicado que este protocolo, en la línea de colaboración que mantienen Ayuntamiento y la ONCE, persigue “concretar programas y acciones, rentabilizando esfuerzos, que faciliten el bienestar de las personas con discapacidad y el acceso a las prestaciones gestionadas por ambas instituciones”. También se ha aprobado la suspensión temporal total de las obras para el desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de Pipa Alta, determinado por la “necesidad” de modificar el proyecto vigente, modificado valorado en la cuantía total de 317.600 euros. El presupuesto de adjudicación de este proyecto fue de 795.549,34 euros. De acuerdo con los informes técnicos que se incluyen en al propuesta, los motivos que determinan las modificaciones a introducir en el proyecto de obra, necesarias para la conclusión de las mismas, refieren el desvío de la tubería de fundición dúctil que conectan los depósitos de La Pipa con el depósito de Pipa Alta y de la tubería que discurre desde la arqueta de conexión junto a la vía del ferrocarril hasta la Avenida de Torrecárdenas; el desvío de las líneas eléctricas de media y alta tensión afectados por las obras, sustitución de tuberías por el cambio de norma UNE, así como otras actuaciones no contempladas y que es necesario acometer. Por último, se ha adjudicado hoy también el contrato para el suministro e instalación de una puerta corredera automática para el Mercado Central a la empresa 'Construcciones y Reformas Juysa S.L.' por importe de 4.071,65 euros. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.