Economía Ampliar Aprobado un trasvase de 38hm3 del Tajo al Segura para el mes de junio miércoles 16 de junio de 2021 , 18:07h





La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha celebrado este miércoles una reunión telemática en la que ha autorizado trasvasar durante el mes de junio un total de 38 hectómetros cúbicos.



Dado que los embalses de cabecera de la cuenca cedente, Entrepeñas y Buendía se encuentran en situación de nivel 2, esta transferencia se aplica con carácter automático. Esta situación cambiará próximamente dado que el estado de tramitación de la modificación de las reglas de explotación del trasvase está en su última fase antes de su aprobación definitiva, según apunta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



En la reunión se ha presentado, como es habitual, el informe de situación que elabora el Cedex y que ha sido tomado en consideración por la Comisión.



Dicho informa indica que, a 1 de junio de 2021, el volumen de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía era de 818,2 hectómetros cúbicos (hm3) y teniendo en cuenta que queda aún un volumen pendiente de trasvasar de 74,8 hm3, da como resultado un volumen de embalse efectivo de 743,4 hm3, superior al umbral de 673 hm3 que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para el mes de junio.



Por tanto, el sistema se sitúa en nivel 2 y debe autorizarse, en aplicación automática de la norma vigente, un trasvase de 38 hm3. Durante la reunión, los miembros de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura han sido informados del estado de tramitación de la modificación de las reglas de explotación del trasvase, que está en su última fase puesto que ya se ha enviado al Consejo de Estado.

