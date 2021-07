Ara Malikian hace soñar con su violín y talento a los almerienses

lunes 19 de julio de 2021 , 22:41h

‘Cabaret Festival’ concluyó ayer sus cinco citas programadas en la ciudad, dentro de la #culturasegura, con gran respaldo del público

Ara Malikian tiene un vínculo emocional con Almería, tierra que le ama y a la que corresponde con un concierto siempre que puede. Anoche volvió a hacernos soñar con su música y sus historias, con su talento y su creatividad musical. El artista ha sido capaz de sacar al violín de las salas de conciertos clásicos y convertirlo en un fenómeno que llena grandes espacios. En este caso, con la distancia de seguridad pertinente.

En su concierto en Almería, dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, en el Cabaret Festival, estuvo acompañado por una banda de jazz liderada por el pianista cubano Iván ‘Melón’ Lewis, con los que hizo diabluras con la música clásica y contemporánea. Fue una actuación musicalmente brillante, en la que Ara estuvo dialogando con los demás instrumentos jazzísticos (contrabajo, batería, guitarra y piano), en bellos paisajes, complejos técnicamente y muy aplaudidos por el público.

No faltaron algunos de sus faros musicales como ‘Life on Mars’ de David Bowie, clásicos como el Preludio 4 de Chopin, o el tema que dedicó a los mayores que fallecieron solos durante la pandemia del Covid, son poder despedirse de ellos, ‘La nana arrugada’. En esta parada se centró más en creaciones propias, donde fusiona el jazz con los sonidos de los clásicos, y saca a relucir el virtuosismo que atesora. Porque ver a Ara Malikian es como contemplar a aquel futbolista que no sólo juega bien, sino que lo hace bonito. De esta manera, el violinista hispano-libanés es capaz de tocar de manera brillante y bailar a la vez, sorprender con versiones del pop tamizadas por este instrumento clásico, o darle un ritmo actual a los clásicos populares. Y lo realiza sin perder su esencia personal, esa cercanía con el público que tanto le adora.

Otra seña de identidad de Ara Malikian son las historias que comparte, “un poco tuneadas”, confiesa, y en esta ocasión ha recordado que cuando llegó a Alemania con 15 años ganó un premio que le permitió viajar a Cuba a tocar una composición contemporánea, “esas que nadie entiende”, bromea, y ahí conoció a los músicos que le acompañan, con los que de inmediato interpretó ‘Concerto grosso’.

Entre el público había almerienses atraídos por la personalidad del artista, estudiantes de violín que tienen a Malikian como su gran estrella, y amantes en general de la buena música que desprende el artista y compositor.

La relación de Malikian con Almería va más allá de la programación de conciertos. Es un sitio que visita también en su tiempo de ocio, y la ciudad le ha acompañado mientras seguía creciendo su prestigio. Aquí se le quiere y se le sigue arropando en los conciertos. Por eso, el violinista concluyó tocando entre el público, con mascarilla, y compartiendo la emoción de su ‘Nana arrugada’. Ha pasado un día y ya le echamos de menos. Te esperamos pronto Ara.