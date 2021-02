Economía Arduino Mega 2560: guía práctica sobre el hermano mayor de Arduino UNO jueves 18 de febrero de 2021 , 13:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Mejorando en todo a su predecesor, Arduino MEGA 2560 es una placa de programación vitaminada que mejora en todo a Arduino UNO y con la que comparte protagonismo al hablar entre los aficionados a la programación. Forma parte de la archiconocida familia de placas Arduino y cuenta con funciones optimizadas, presentando un nivel de rendimiento sensiblemente superior en comparación con otras placas homónimas y siendo una de las opciones preferidas entre los expertos en programación para ejecutar sus proyectos avanzados. Principales diferencias con Arduino UNO y cómo programarlo Existe cierto consenso entre los expertos en programación de tildar a Arduino MEGA 2560 como el hermano mayor de Arduino UNO. Muchos se preguntan por qué, y sobre todo si es realmente necesaria, puesto que Arduino UNO es una placa perfectamente apta para la gran mayoría de proyectos. Arduino MEGA 2560 es una versión hipervitaminada que, además de presentar unas dimensiones mayores, mejora en casi todo a Arduino UNO, y basta con echar un vistazo a sus características técnicas más relevantes: cuenta con 54 pines de entrada y salida digital (de los cuales 15 son salida PWM y pueden ser empleados como salidas analógicas), 16 pines de entrada analógica de 10 bits de resolución, una memoria Flash de 256 KB (8 KB son para el bootloader, el gestor de arranque) y 4 KB de EEPROM, un tipo de memoria ROM no volátil que permite ser programada, borrada y reprogramada que prácticamente cuadruplica la capacidad con respecto a la de Arduino UNO. Además, cuenta con cuatro puertos Serial, en comparación con el único del que dispone Arduino UNO. Cómo programar un Arduino MEGA 2560 Luis del Valle, experto programador referente en el mundo del maker y creador de ProgramarFacil.com, portal dedicado a la divulgación de conocimientos de programación que cuenta con extensas guías y cursos formativos de programación con Arduino, es el autor de una de las guías más completas para programar en Arduino MEGA 2560 que puede ser consultada en programarfacil.com/blog/arduino-blog/arduino-mega-2560/ , donde establece los requisitos previos para programar con esta versión mejorada de la popular Arduino UNO. “Para empezar a programar un Arduino MEGA 2560 es preciso utilizar Arduino IDE, un software que puede ser descargado desde la propia página oficial de Arduino. Aparte de eso y de nuestra placa Arduino MEGA 2560, necesitaremos un cable USB híbrido, con un conector USB-B en un extremo para la placa y un USB-A en el otro para el ordenador”, explica Luis del Valle a través de su blog de programación. Para empezar, es preciso conectar la placa al ordenador a través del cable USB. “El indicador luminoso LRF indicará que ya está conectado cuando se encienda y podremos ejecutarlo haciendo doble clic sobre el icono del escritorio o a través del menú de Inicio”, especifica Luis del Valle. “Acto seguido, debemos ir al menú de Placas, ubicado en la sección Herramientas, para indicar al software que estamos utilizando una placa MEGA 2560. Al existir dos microcontroladores en las placas MEGA, es obligatorio que especifiquemos que estamos utilizando el ATmega2560”. El siguiente paso es seleccionar el puerto, algo que en muchas ocasiones viene determinado por el propio IDE pero que en ocasiones es preciso especificar mediante el menú Puerto del desplegable de Herramientas. “En Windows estará compuesto por la palabra COM seguida de un número, como COM4”, indica Luis del Valle. “No obstante, en Linux comienza con tty y le siguen las palabras ACM o USB y un número, por ejemplo: ttyUSB0”, puntualiza. El último paso es cargar el programa a Arduino. “Una buena opción para comprobar que todo sea correcto es utilizar los ejemplos Blink o Fade, que no requieren de ningún componente externo”, comenta a través del blog de programación. “Una vez el código esté listo es necesario clicar el botón de verificación del IDE para comprobar que no exista ningún error. Una vez comprobado, se puede cargar el código, el cual quedará grabado en Arduino”, indica Luis del Valle. Uso del Arduino MEGA 2560 frente a las populares placas Arduino UNO A pesar de que una placa Arduino UNO es más que suficiente para gran parte de los proyectos de estudiantes y programadores noveles, en ocasiones sus prestaciones pueden no ser suficientes. “Arduino MEGA 2560 es la solución ideal cuando un Arduino Uno se queda pequeño”, comenta Luis del Valle. “Un claro ejemplo lo tenemos en las impresoras 3D, donde un Arduino UNO claramente no es suficiente”, añade. Una de las ventajas de Arduino MEGA 2560 es que su código es plenamente compatible con Arduino UNO. Además, gran parte de los shields para Arduino UNO son compatibles con su hermano mayor . Eso sí, quizá sus elevadas dimensiones presenten algún inconveniente para algunos programadores que cuenten con un espacio de montaje limitado. "Es cierto que sus dimensiones, mayores que las de Arduino UNO, no son nada favorecedoras para quienes cuenten con limitaciones de espacio para montar su dispositivo, aunque en comparación con sus especificaciones, su tamaño no representa un gran inconveniente", comenta Luis del Valle, que cuenta con una dilatada trayectoria como programador. "Supera en todo a Arduino UNO, llegando a multiplicar por cuatro su rendimiento en algunas áreas, así que es un hándicap salvable", concluye.

