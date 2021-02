PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Cómo instalar un subwoofer y dónde colocarlo para obtener los mejores resultados Escucha la noticia Lo modernización de los equipos de audio, el aumento de la oferta y la reducción de los precios han dado lugar a un incremento de las instalaciones home cinema en los hogares. La empresa especializada en la venta de equipos electrónicos de audio online Zococity explica la manera correcta para instalar un subwoofer y dónde colocarlo. Zococity es una de las empresas pioneras en la venta de electrónica a través de Internet en España, concretamente desde el año 2009, fecha en la cual fue fundada. Su especialidad es la venta de equipos de audio, como auriculares, audio portátil, alta fidelidad, altavoces y home cinema. Esta compañía es consciente del incremento que está habiendo en las ventas para llevar a cabo la instalación de home cinemas en casa y expresa que son muchas las personas que se encuentran con dificultades o tienen dudas a la hora de realizar dichas instalaciones. “La instalación de un subwoofer permite disfrutar en todo su esplendor de los sonidos y de nuestra música, así como de las películas que vemos en casa”, declaran. “Estos dispositivos son considerados los actores principales en un sistema home cinema o en configuraciones de altavoces 2.1 ya que su misión es sencilla: reproducir sin distorsión las frecuencias graves y alcanzar tonos a los que el resto de altavoces no llegan”, describen. Se trata de aparatos electrónicos que no necesitan amplificadores internos para poder funcionar, especifican y añaden que “integrarlos en tu sistema de altavoces es muy sencillo”. Estos altavoces de subgraves reproducen las dos primeras octavas del total de 10 que conforman la totalidad del espectro de audiofrecuencias. “Sin duda, es un dispositivo que mejora de manera muy notoria la calidad de los audios”, rematan. Desde Zococity explican que, al igual que ocurre con los distintos altavoces, existen una gran cantidad de modelos que varían dependiendo de la gama de cada uno de ellos. Tal como puede verse en el catálogo de Zococity existen modelos que funcionan con cable y modelos inalámbricos, pero también existen una gran cantidad de características que abaratan o encarecen el precio final del producto. “Las especificaciones de cada subwoofer varía en función del recorrido del transductor, de la respuesta de frecuencia, de la salida de amplificación y de la sensibilidad de entrada de línea, así como también de la frecuencia de corte, de la relación señal/ruido o de la salida máxima, entre otras”, describen. Para la empresa valenciana referente en la venta de subwoofers es muy importante la colocación de este tipo de altavoces con el fin de evitar las ondas estacionarias. “Dependiendo del lugar en el cual coloquemos el subwoofer podremos excitar o no las ondas estacionarias. Estas ondas se producen cuando, además, de rebotar en las paredes rebotan también entre sí, lo que da lugar a bajos nulos”, aclaran. Además, el efecto del rebote de las ondas sobre muebles, paredes, techos o vigas puede provocar resonancias. “Colocar los subwoofers en las esquinas excitará todos los modos resonantes y hará que tengamos bajos más graves, sin embargo, es muy probable que se genere un efecto molesto con el retumbe de las ondas”, explican. “La calidad del sonido variará depende del producto que se tenga y de las prestaciones de cada uno de ellos, además, por supuesto, de la ubicación”, concluyen desde la empresa. ¿Dónde se deben colocar los subwoofers? La empresa valenciana Zococity pionera en la venta de electrónica en el país a través de internet explica que la mejor manera para encontrar la ubicación de los altavoces subwoofer consiste, en la mayoría de los casos, en ir probando. “Se trata de buscar que los graves estén lo más controlados posibles. Esto significa que no deben perder su impacto ni la contundencia, pero tampoco que el sonido se ahogue” comentan y añaden que “lo ideal es que el subwoofer esté libre y sin posibilidad de que las ondas reboten demasiado cerca para evitar efectos indeseados”. Para la e-Commerce la ubicación ideal sería en el suelo y en una esquina, pero sin pegarla a la pared para evitar el efecto rebote y, en todos los casos, evitando que choque con otros objetos. Así mismo explican que si existe cualquier obstáculo cerca de él, lo más recomendado sería desplazarlo unos centímetros. Los subwoofers también pueden colocarse encima de un mueble, aunque en ese caso lo ideal es que este no sea de metal, que su superficie cuente con gran estabilidad y que el altavoz de los bajos disponga de patas o soportes de goma para evitar las vibraciones. “Muchos de los usuarios de subwoofers optan por instalar el dispositivo electrónico en la pared. Con ello consiguen que estos se adapten mejor al espacio visual, aunque no siempre ganan en calidad de sonido”, declaran. En Zococity son conscientes de que la instalación puede resultar compleja. Por ello recomiendan, también, que se siga la regla de los tres tercios. Esta última consisten en colocar los subwoofers a un tercio del camino de la habitación, medido desde la pared. Con ello, especifican, se reduce la aparición de ondas estacionaras y de bajos nulos. De esta forma mejorará el sonido que emiten estos altavoces. En Zococity comentan, además, que cada vez se está volviendo más popular la instalación de los subwoofers en el interior de las paredes. No obstante, explican que “para empotrar los subwoofers es imprescindible contar con profesionales y utilizar cajas especialmente diseñadas para mantener el equipo en su posición y aislarlo del resto”. 