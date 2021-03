Argárica y Amigos de la Alcazaba proponen un parque arqueológico en Huércal de Almería

jueves 25 de marzo de 2021 , 12:09h

El descubrimiento de cuatro tumbas alineadas de tipo ‘tholos’ que podrían datar de la Edad del Cobre se produjo el 1 de marzo por miembros de Argárica

Germen de la civilización occidental cuyos restos deben ser preservados, conservados e investigados creando un gran núcleo de conocimiento que permita poner en valor la riqueza patrimonial de los municipios de la zona. Ante el hallazgo de cuatro tumbas alineadas de tipo ‘tholos’ que podrían datar de la Edad del Cobre, tanto la revista Argárica, autores materiales del descubrimiento, y la asociación Amigos de la Alcazaba, que guió en todos los pasos para la puesta en conocimiento de las autoridades competentes, han solicitado la creación de un gran parque arqueológico-cultural-ambiental que abarque las riberas del rio y zonas aledañas de alto valor patrimonial cuya supervisión quede en manos de técnicos independientes además de contar con una adecuada financiación para la investigación arqueológica y la puesta en valor que repercuta en los municipios de la zona.



“Pedimos a las autoridades competentes que hagan todo lo posible para que nuestros valiosos bienes patrimoniales no sigan siendo destruidos y por el contrario se les ponga en valor como merecen sabiendo que nuestra tierra, y especialmente las riberas del Andarax desde la extensa Necrópolis de Gádor hasta casi su desembocadura (tumbas de Callejones I y II) han sido tierras habitadas desde los tiempos más remotos por una cultura que fue el germen de la civilización occidental. Por si no fuera poco encontramos muy cerca, en El Chuche, los restos de la antigua ciudad ibero-romana de Urci y justo enfrente los de la antigua Al-Bayyana andalusí”, explica el director y redactor jefe de Argárica, Roberto Serna.



Fue un equipo de la revista Argárica quien realizó el descubrimiento el pasado 1 de marzo. Consultado al respecto el profesor Gonzalo Aranda de la Universidad de Granada y una vez revisado el material audiovisual, “nos pusimos en contacto con la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía para dar parte del hallazgo, donde nos confirman que no estaban catalogadas. De dicho informe disponemos de comprobante documental con fecha 12 de marzo a nombre de Manuel Serna García, miembro de Argarica.es y codescubridor. Allí el técnico nos informa que los arqueólogos realizarán una visita lo antes posible y que han quedado registradas adecuadamente”.



Fue el día 17 cuando, acompañados de Francisco Verdegay, vicepresidente de Amigos de la Alcazaba y gracias a las gestiones de Arturo Ortiz, se pone en conocimiento de las autoridades municipales el hallazgo y se realiza una visita al lugar junto con el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Huércal, y de un representante de la unidad de patrimonio de la Policía Nacional, gran conocedor de este tipo de yacimientos. Allí quedó clara la importancia del hallazgo y hubo compromiso por parte del delegado de proteger la zona.



Dicha zona, cuya ubicación exacta se prefiere no desvelar, se encuentra no muy lejos de una nueva urbanización que afectará al acueducto de San Indalecio a su paso por la urbanización Las Cumbres por lo que se expresó al concejal la preocupación, no sólo por la proyectada destrucción del acueducto como ya ha denunciado Amigos de la Alcazaba, que ya es un bien patrimonial de primer orden, sino también por la más que posible existencia de poblados de la Edad del Cobre en los alrededores de la necrópolis que pudieran verse afectados por las obras.



Se trata de cuatro tumbas alineadas de tipo ‘tholos’ que podrían datar de la Edad del Cobre (periodo calcolítico) con más de 4000 años de antigüedad. Este momento coincide con el florecimiento de la llamada “cultura de Los Millares” cuyo centro irradiador fue el yacimiento homónimo ubicado en Santa Fé y que hoy es conocido como la ciudad más antigua de España según los últimos estudios publicados por la UGR. En una de las sepulturas se aprecian perfectamente varios tipos de cerámica rota en superficie. Por otro lado también parece que hayan sido expoliadas en fecha indeterminada dado que carecen de los típicos megalitos (ortostatos) que deberían de sujetar la estructura de falsa cúpula, si bien esto último no podemos asegurarlo hasta que no se haga una excavación sobre el terreno. También aparentemente las entradas a las mismas podrían estar mirando en dirección sureste, al igual que ocurre en necrópolis como El Barranquete (Nijar).



“Queremos expresar nuestra decidida apuesta por divulgar y proteger nuestro patrimonio y esperamos que esta modesta contribución ayude a que Los Millares (y toda su cultura) sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad, así como otros grandes yacimientos de la Edad del Cobre como Marroquíes Bajos en Jaén. Desde las tumbas de la Edad del Cobre hasta la arquería del acueducto centenario nuestros ancestros nos observan y sin duda se preguntarán si queremos olvidarlos o por el contrario reivindicarlos como un orgullo de todos los almerienses”, concluyen.