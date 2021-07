Arrancan la mejora en el recinto ferial de “El Palmeral” de Vera

miércoles 07 de julio de 2021 , 16:07h

Escucha la noticia

El Ayuntamiento ha destinado 116.363€ para el arreglo de casetas, edificaciones auxiliares y las redes generales de abastecimiento de agua y saneamiento.





Sin lugar a dudas, el recinto ferial de “El Palmeral” de Vera es uno de los mejores y más singulares espacios lúdicos y recreativos para la celebración de fiestas y verbenas de todo tipo en la provincia de Almería.



Sólo hay que darse un paseo por sus anchas calles repletas de palmeras y arbolado, perfectamente asfaltadas e iluminadas para apreciar la singularidad del recinto. Si a eso le sumamos la división de los espacios con una zona para las atracciones infantiles, otra para la gente joven, otra para las casetas, puestos de comida y venta de artículos, el aparcamiento, la zona para los conciertos con su espectacular escenario permanente, etc. tenemos la combinación perfecta para la celebración de una feria.



Este espacio adaptado a recinto ferial en los años 80 es utilizado por los veratenses como lugar de esparcimiento y espacio escénico al aire libre durante todo el año, estando ubicado en un antiguo oasis de palmeras originado en una finca de explotación de dátiles, siendo a día de hoy el conjunto de palmeras de mayor interés de toda la Comarca.



Pero a consecuencia del paso del tiempo, durante los últimos años se han detectado deficiencias que estaban perjudicando el normal uso del recinto, teniendo que clausurarse algunas zonas por riesgo de derrumbe. Es el caso de 3 casetas, que presentaban un gran deterioro llegando a una situación en alguna de ellas de ruina estructural, no siendo posible su utilización.



Otra parte que presentaba varias patologías, sobre todo humedades, es la zona vestuarios bajo el escenario de la pista central.



Otro de los problemas que han ido incrementándose en los últimos años, ha sido las numerosas averías en la red de abastecimiento, y que estaban afectando al pavimento de calles interiores, provocando grandes socavones. Estas averías son difíciles de detectar, además de ser muy continuas durante el año, por lo que el ayuntamiento ha optado por la nueva ejecución de estas redes generales de abastecimiento de agua y saneamiento para la zona de casetas.



Con estos antecedentes el consistorio ha decidido mejorar los servicios existentes dentro del recinto, actuando principalmente en la mejora de algunas casetas y edificaciones auxiliares existentes dentro del mismo, las cuales por su estado de deterioro actual, bien por el paso del tiempo y su uso continuado sin o con escaso mantenimiento, o bien por la aparición de patologías estructurales que precisan de su urgente reparación. Así mismo, existe una edificación cuyo uso es el de escenario principal para realizar eventos públicos al aire libre dentro del recinto ferial, en cuyos bajos existen unas estancias destinadas a almacén y vestuarios. La cual, por su sencillez constructiva y por el propio hecho de encontrarse semienterrada en 2 de sus fachadas, se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, debido a la falta de impermeabilización en los muros perimetrales que ha causado la aparición de humedades en paramentos y suelos, como consecuencia de infiltraciones de agua (bien proveniente de las precipitaciones, o por el riego de las zonas ajardinadas próximas).



Por otro lado el ayuntamiento va a renovar las redes generales de abastecimiento de agua y de saneamiento para las zonas destinadas a casetas de feria. Puesto que en la existente, por su antigüedad, se han detectado constantes fugas que originan patologías en las mismas, e incluso algunas están resultando muy complicadas de localizar, teniendo que mantenerse la red de abastecimiento constantemente con un corte general en la derivación a estas edificaciones, en los periodos en los que no se usa el recinto.



Las obras que han comenzado hoy han sido adjudicadas a una empresa de construcción de la localidad por un importe de 116.363,63 euros.