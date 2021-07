Diputación y la UAL impulsan un Curso de Verano con Martín Cuenca

miércoles 07 de julio de 2021 , 15:58h

El taller de ‘Filming Almería’ se desarrollará hasta el viernes en el Teatro Apolo y se clausurará con una mesa redonda que acogerá el Patio de Luces









La Diputación de Almería y la Universidad de Almería han presentado hoy, en el marco de los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Almería, un nuevo taller cinematográfico que patrocina la oficina provincial del cine ‘Filming Almería’. Este año, la formación se ha centrado en el proceso de realización de una película desde su fase creativa hasta su realización.



Este curso que se ha inaugurado esta mañana en el Teatro Apolo cuenta con el aliciente de tener a un ponente de la talla del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, director de películas como ‘Caníbal’ y ‘El autor’, que en 2021, estrena su última cinta ‘La hija’



En la inauguración del Curso de Verano que, este año estrena ubicación en el Teatro Apolo, han participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, junto a Amalia Magán, directora de los cursos de verano de la UAL, Enrique Iznaola e Isabel Mercader, directores del Curso y el cineasta Manuel Martín Cuenca.



Manuel Guzmán ha felicitado a la Universidad de Almería por esta nuevo edición de los cursos de verano. “Gracias a los cursos son muchos los alumnos que escogen Almería como destino formativo, nos visitan y pueden conocer a fondo una provincia que siempre ha brillado con luz propio a través del séptimo arte”.



En este sentido, Guzmán ha hecho referencia a la gran apuesta que está haciendo la Diputación de Almería por la formación en torno a la industria audiovisual en Almería con un Plan de Formación impulsado por ‘Filming Almería’ al que se suma también esta acción. “En este curso de verano contamos además con un ponente de lujo como es Manuel Martín Cuenca”, ha detallado.



Amalia Magán, directora de los Cursos de Verano de la UAL ha subrayado que “es un motivo de alegría poder volver a los cursos presenciales. El curso de cine es un clásico, por quinto año consecutivo, con un éxito tremendo de participación que se ha demostrado con las inscripciones agotadas en pocas horas. El día de hoy es un motivo de alegría para todos”.



Por su parte, Manuel Martín Cuenca se ha mostrado contento de estar de nuevo en su tierra y así poder conocer a los alumnos y reflexionar durante tres días sobre cine. Con respecto al contenido del curso, Martín Cuenca hará un enfoque personal sobre su visión sobre el cine y luego se centrará en la manera en la que aborda su cine. “A veces hablamos del lenguaje cinematográfico, que yo creo que no existe. Existen sensibilidades de cada director y existen películas como obras de arte, pero no existe el lenguaje como tal, eso es una fantasía de los críticos”.



Enrique Iznaola, codirector del Curso de Verano ha subrayado que “el cine tiene una importancia fundamental para Almería y era lógico que estos cursos de verano contaran con un curso de este tipo con un ponente de lujo como es Manuel Martín Cuenca, no en vano no será la única gran estrella de cine que podrá reflexionar y participar esta semana con los inscritos”.



Dado el especial interés de la Diputación de Almería por los temas audiovisuales, se ha considerado que era interesante reforzar su apuesta por el séptimo arte, estando presentes en dicho curso a través de la realización de una mesa redonda organizada por ‘Filming Almería’ con presencia de importantes figuras de la industria que sirviera de colofón a dicho curso.



Esta mesa se celebrará en el Patio de Luces de la Diputación de Almería el viernes 9 de julio, a las 12 horas a la que podrán asistir tanto los alumnos del taller como público en general. En esta actividad complementaría participarán además de Manuel Martín Cuenca, los intérpretes Verónica Sánchez, Elena Furiase, Francisco Conde e Irene Escolar, moderada por el codirector del curso Enrique Iznaola. Además, el productor y actor almeriense Francisco Conde dará su perspectiva sobre este interesante tema en dos horas de clase.