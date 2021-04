Sucesos Arrestado tras dar un "tirón" en la puerta del Materno Infantil martes 13 de abril de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Pasada la media noche Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre por un delito de robo con violencia.



El hecho ocurría en torno a las 00:30 horas en el acceso de entrada del Hospital Materno Infantil de la localidad.



Los agentes se dirigieron al lugar de los hechos cuando se recibió llamada al Centro CIMACC 091 comunicando que minutos antes una persona se acercaba por la espalda a una mujer dándole un tirón de su bolso provocando que ésta cayese al suelo, forcejeando con ella, consiguiendo hacerse con su bolso y a continuación subirse al interior de un vehículo que esperaba a pocos metros, huyendo a gran velocidad del lugar.



Los agentes que se desplazaron al lugar se entrevistaron con la víctima, la cual hizo una primera descripción del autor y del vehículo, poniéndole rápidamente en conocimiento de todos los indicativos en servicio, siendo uno de los indicativos en servicio el que localiza el vehículo descrito por la víctima.



Los agentes procedieron en ese momento a interceptar el vehículo, emprendiendo la huida a pie el conductor del mismo, siendo imposible su detención, consiguiendo neutralizar al copiloto.



Los agentes realizaron un registro en el vehículo localizando los objetos sustraídos a la víctima, procediendo en ese momento a la detención del varón.



Posteriormente se realizaron gestiones con el vehículo, resultando que las placas de matrícula que portaba el mismo habían sido robadas en Sevilla.



La Brigada Provincial de Policía Científica realiza la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial, comprobando el número de bastidor, el cual no coincidía con las placas de matrícula.



El Grupo de investigación encargado de la misma comprueba que el vehículo consta como sustraído en las bases de datos del a Policía Nacional, siendo robado también en Sevilla.



La investigación continúa abierta en aras de identificar y detener al conductor del vehículo y partícipe del robo con violencia.



El detenido, T.O. de 28 años de edad, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de Almería, el cual ha decretado su ingreso en prisión.



