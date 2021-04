Sucesos Detenidos cuatro menores por asaltar a otro para quitarle el móvil martes 13 de abril de 2021 , 12:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil los ha arrestado en Roquetas de Mar



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Fabrix”, procede a la detención cuatro menores como autores de un robo con violencia e intimidación en Roquetas de Mar (Almería), tras golpear en varias ocasiones a otro menor y sustraerle el teléfono móvil.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor de seguridad ciudadana que Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería y en este caso en Roquetas de Mar (Almería).



La Guardia Civil inicia esta investigación tras la denuncia presentada por la víctima en la que relata que, mientras auxiliaba a otra persona que se había caído en una balsa, se percata de la presencia otros cinco menores, que instantes después lo tiran al suelo y comienzan a golpearle, logrando zafarse y huir, siendo alcanzado y agredido nuevamente por los agresores, (provocándole lesiones que requieren asistencia sanitaria), de igual manera comunica que durante la agresión le sustraen el teléfono móvil.



Los agentes inician con rapidez una investigación y tras reunir toda la información relativa a los hechos, aun sin testigos (ya que estos al ver la agresión se marchan del lugar) logran identificar a cuatro autores de la agresión, que son reconocidos sin dar lugar a ningún género de dudas por la víctima.



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil procede a la detención cuatro menores como autores de un robo con violencia e intimidación en Roquetas de Mar (Almería).



