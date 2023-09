Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

ASAHAL tiene propuestas para mejorar la Feria

jueves 07 de septiembre de 2023 , 18:48h

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha solicitado una reunion de trabajo con la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, para hacerle llegar las propuestas que los asociados están remitiendo con el objetivo de mejorar la Feria de Almería en general y la del Mediodía, en particular, agilizando en la medida de lo posible “un proceso de tramitación extremadamente complejo y lento y unas condiciones de instalación que hacen inviable el montaje de un ambigú o la ambientación con decoración / música ambiental de una terraza”.

Por poner solo unos ejemplos, ASHAL ha manifestado que la autorización para instalación de ambientación con decoración, música o entoldado en las terrazas autorizadas por el Ayuntamiento de Almería fue recibida por los interesados el mismo día del inicio de la Feria, “imponiendo unas condiciones leoninas”, lo que dificulta, casi imposibilita su instalación, dada la falta absoluta de tiempo para poder afrontar las condiciones exigidas.

Como explica ASHAL hay ambigús que han quedado desiertos porque los inicialmente interesados no han podido proceder a la instalación dado que la larguísima tramitación impide disponer de la correspondiente autorización con el tiempo suficiente para organizar el montaje de una infraestructura compleja, contratación de suministros y de personal, etc. que no es nada sencillo si no se dispone de un mínimo de tiempo.

Finalmente, la patronal también ha mostrado su disgusto por el “maltrato” con el que, a su juicio, se ha tratado el cierre de ambigús “con amplia presencia policial controlando nada en tanto que se ha dejado de controlar el botellón tanto en recinto ferial como en el centro una vez cerrados los ambigúes autorizados”.

La patronal hostelera manifiesta que “hay muchas cosas mejorables” en la Feria de Almería y en la del Mediodía y propone la celebración de una reunión con la Alcaldesa de la ciudad para trabajar conjuntamente de cara a la próxima edición de 2024.