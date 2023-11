Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Asalsido-Down Almería lanza este mes un nuevo curso gratuito de formación de voluntariado martes 07 de noviembre de 2023 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en horario de 16:30 a 20:00 horas en la sede de la entidad y cuenta con un total de 25 plazas. Las Asociación acreditará a los participantes 20 horas de formación. Con esta nueva edición, esta ya tradicional actividad cumple 25 años. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido-Down Almería pone en marcha este mes de noviembre una nueva edición de su ya tradicional curso de voluntariado que en esta edición celebra su 25 aniversario. La actividad tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en horario de 16:30 a 20:00 horas en el edificio Down Almería, calle José Morales Abad, 10 de Almería, y consta de tres partes. La primera de ellas es la teórica, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre, en las que se orientará a los asistentes sobre las necesidades de la Asociación y sobre las actividades que esta ofrece a sus usuarios: ocio, teatro, baile, deporte o taller de cocina, entre otras, para dotarlos de las herramientas necesarias para acompañarlos en su día a día. A esta le seguirá un módulo de prácticas con un mínimo de 8 horas, cuya fecha está aún por confirmar, y por último se llevará a cabo la evaluación del curso, puesta en común, conclusiones y entrega de diplomas. En esta línea cabe destacar que Asalsido acreditará a todos los participantes hasta 20 horas de formación. Desde la entidad aseguran que el voluntariado es una parte imprescindible de la entidad, “ya que es una herramienta de inclusión que permite a la sociedad acercarse a la discapacidad de manera real”, explica Manuela Domínguez, trabajadora social de Asalsido y una de las personas encargadas de impartir el curso. Para ser voluntario en Asalsido es necesario hacer el curso de formación del voluntariado en personas con síndrome de Down organizado anualmente. “Buscamos personas mayores de edad que les guste de verdad la labor que desarrollan, con disponibilidad de tiempo libre para poder participar en una actividad de manera continua y que le guste el trabajo en equipo y la dinamización”, ha matizado Lola Rodríguez, psicóloga- directora técnica de la entidad, quien también imparte parte del curso. Se trata de una actividad con una larga trayectoria, cumpliendo en este 2023 su primer cuarto de siglo, que cuenta con un total de 25 plazas y ofrecerá contenidos dirigidos a conocer la realidad del síndrome de Down, sus mitos y tabúes, cuál es el perfil demográfico de este colectivo y cuáles son sus características psicológicas. Además, en el curso se pretende visibilizar el papel del voluntariado y de acompañamiento a personas con síndrome de Down, así como de la inclusión en la comunidad. Cualquier persona interesada en recibir esta formación o en colaborar con Down Almería como voluntaria puede inscribirse, ya que no se requiere de ninguna titulación previa para poder asistir al curso. Para solicitar la participación en el mismo, basta con rellenar el formulario habilitado en la dirección web: https://www.asalsido.org/ almeria/actualidad/ inscripcion-curso- voluntariado.html o llamando por teléfono a la entidad al 950 268 777 en horario de oficina. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Reunión "fructífera" entre Asalsido y Educación