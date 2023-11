Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

¿Qué oculta Pedro Sánchez?

martes 07 de noviembre de 2023 , 10:35h

Se dice por ahí que Puigdemont tiene la llave de la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez. No es verdad. Es una colosal mentira inoculada en la ciudadanía española a modo de vacuna contra lo que viene, mejor dicho, contra lo que venga sea lo que sea.

Pedro Sánchez es el directo culpable de alcanzar la presidencia del Gobierno en complicidad con una tribu de delincuentes. El cuadro de la rendición de Sánchez sí pasará a la historia como una de las mayores humillaciones a la legalidad constitucional: ‘zanjar el conflicto catalán con hacer de la necesidad, virtud’. Este prodigio pomposo sacado una vez más de la chistera de Pedro Sánchez, no es si no la ‘necesidad de siete votos’. Lo demás, es envolver en parafernalia el trato privilegiado a convictos y fugados. Él y el resto de los españoles, sabemos que con nuevas elecciones a quien Dios se la dé, san Pedro la bendiga. De este modo, adiós chantajes.

Dicho esto, algunos lectores critican mis improperios dedicados a Pedro Sánchez. Tal vez tengan razón y es posible que el automatismo de las teclas del ordenador se adelante a mi pensamiento. Amparado en Gustavo Adolfo Bécquer “Dios mío, que solos se quedan los muertos”, bien podría decirse ‘Dios mío, que solos nos quedamos los españoles’ en una España injusta de la mano de un prófugo chulo que no quiere ser español.

Me da que Pedro Sánchez no es socialista, como tampoco puedo dar fe de que lo sean quienes le siguen, sus acólitos. Quiero decir, que un socialista ‘verité’ le habría dicho hace tiempo: “niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca”, pero en García Page o en las filas socialistas, no hay un Serrat sino un perro ladrador que a la hora de la verdad no muerde.

Pedro Sánchez, he de admitirlo, es hombre de palabra. Luego no cumple absolutamente nada de lo dicho, pero tiene palabras para justificar sus cambios de opinión. He de comprender igualmente que Pedro Sánchez tenga averiado su termostato de narcisismo, o que su profunda inmoralidad la justifique en un bien superior: el poder, Pedro, el poder. Qué no haría Pedro Sánchez por el poder.

De ahí que me pregunte si Pedro Sánchez oculta, quien sabe qué, para no salir de la Moncloa. Tiene, debe, haber algo más que la ambición, la egolatría, la inmoralidad, la indignidad. ¿Qué no gobierne la derecha? ¿Destruir a los de su izquierda? Entiendo que no, que hay algo más. Llevamos una temporada larga intentando convencernos de que Pedro Sánchez no será capaz de…, y lo es. No pasará de esta línea roja, y la pasa. No hay obstáculo que le impida llegar a lo que se proponga.

Tengo para mí que a Pedro Sánchez le estorba el Rey. Creo que Pedro Sánchez oculta su aspiración de ser presidente de la República. ¿Qué no? No apostemos. Del mismo modo que está manipulando la Constitución a su provecho, se dará el gustazo de manosear el artículo 56.1 de la Constitución española. Al tiempo.