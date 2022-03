Asalsido premia el compromiso de Diputación con el síndrome de Down

lunes 21 de marzo de 2022 , 07:44h

El Teatro Apolo de Almería capital ha acogido la IV edición de los Premios Down de Oro que organiza Asalsido como preludio al 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. La asociación, arropada por toda la sociedad almeriense, ha entregado sus reconocimientos a aquellas instituciones, personas y entidades que, con su trabajo, contribuyen a potenciar la labor que Asalsido realiza a favor de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia.

Asalsido ha entregado a la Diputación Provincial de Almería un premio por su compromiso con la promoción de la vida independiente. La Institución Provincial apoya a Asalsido a través de diferentes programas, uno de ellos consiste en la realización de talleres y programas que impulsan la autonomía y formación de los usuarios para que puedan acceder al mercado laboral.

En segundo lugar, Diputación ha entregado a la asociación una ayuda de 70.000 euros para la realización del proyecto de una de sus más ambiciosas iniciativas, la construcción del inmueble ‘Viviendas Siglo XXI’, una idea innovadora que ofrecerá un hogar donde personas con Síndrome de Down o con discapacidad intelectual convivirán para ejercer su derecho a una vida independiente, respetando su individualidad.

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha reconocido que “tenemos que sentirnos muy orgullosos de que nuestra tierra cuente con asociaciones como Asalsido que trabajan con amor, pasión y entrega para hacer la vida más fácil a los demás. Cuando hablo de orgullo almeriense pienso en hombres y mujeres como vosotros, personas anónimas que con su esfuerzo y entrega a los demás han construido la Almería próspera de la que hoy disfrutamos”.

Asimismo, García ha añadido que “asociaciones como la vuestra dan sentido a todo el trabajo que realizamos desde Diputación para igualar oportunidades entre almerienses y que nadie se quede atrás por el motivo que sea. Sois nuestros grandes aliados. Llegáis a donde la administración no puede. Sigamos trabajando juntos para que las personas con síndrome de down o discapacidad intelectual tengan todo lo necesario para ser felices. Y como dice vuestro decálogo, no olvidéis nunca que ¡sois capaces, capaces de todo!”.

La vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha recogido el premio de Diputación y en su agradecimiento ha mostrado el compromiso de la Institución “en todas aquellas iniciativas que favorezcan seguir mejorando nuestra provincia para que sea cada vez más solidaria e inclusiva. Diputación siempre estará a vuestro lado para conseguirlo, para que juntos hagamos realidad todas vuestras metas”.

Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los Premios 'Down de Oro' 2022 “por pensar, por comprometerse y por orientar las vidas de muchas personas con síndrome de Down en Almería”.

El alcalde se ha mostrado “muy orgulloso de ser alcalde de una ciudad que ha hecho de la solidaridad, el respeto y la inclusión sus señas de identidad”, ha subrayado durante una intervención en la que ha vuelto a repetir que la “diversidad debe ser percibida como una oportunidad y nunca como una amenaza”.

La presidenta de Asalsido, Josefina Soria, ha afirmado que hoy es un día de fiesta y reivindicación, un día para romper etiquetas. Han sido años muy malos y nos hemos adaptado a la pandemia, los trabajadores os habéis volcado, sois magníficos. Seguimos necesitando dar la chapa para reclamar todos vuestros derechos, por vuestra independencia, inclusión y que disfrutéis de una vida plena. Necesitamos vuestro apoyo y complicidad”.

Durante al acto, Javi y Mª Loli, dos usuarios de la asociación, que presentaron la gala junto a Loles Peña, leyeron el decálogo de una persona con Síndrome de Down en el que destacan sus capacidades: “soy capaz de respetarte, respétame tú a mí, somos ciudadanos de pleno derecho”. La gala ha contado con las actuaciones musicales de Jazz Poniente y el dúo inclusivo Verisa.

Premiados en los IV Down de Oro de Asalsido

Eurosol SAT, Promoción del Empleo Inclusivo

La Clásica, Solidaridad e Iniciativas Inclusivas

Diputación de Almería, Promoción de la Vida Independiente

URA Clan, Promoción del Deporte Inclusivo

Asoc. Cinejoven Dospuntocero, Promoción del Voluntariado entre los Jóvenes

Colegio Mediterráneo, Promoción de la Educación Inclusiva

FAAM, Entidad Amiga

También han entregado dos menciones especiales, una para Enriqueta Martín y otra para Gabriel Góngora.