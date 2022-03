Opinión Pasajeros y mercancías Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 21 de marzo de 2022 , 07:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La evolución de las obras del AVE en nuestra provincia viene proporcionando desde hace años grandes titulares, bien sea por una razón o por otra. En la época en la que gobernaba el PP, el común denominador era su inactividad y en esta en la que estamos ahora, tras el impulso que le ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, el acento se está poniendo en el desarrollo de las mismas. Y es precisamente en este momento cuando sobrevuela una cuestión en la que de ninguna manera ha querido entrar el Ayuntamiento de la capital y donde tampoco parece que haya puesto mucho interés el lobby del pico y la pala, pero que es la razón de ser de esta infraestructura: su conexión con el Puerto. Resulta incompresible que el alcalde de la ciudad siga mirando para otro lado cada vez que se cita la necesidad de que el Puerto de Almería quede conectado con el Corredor Mediterráneo, algo que resulta imprescindible si queremos exprimir al máximo las posibilidades que nos brindará esa autovía ferroviaria de alta velocidad que nos pondrá en muy pocas horas en la frontera con Francia. La actitud del Ayuntamiento de Almería y las demoras que conlleva esa indefinición suponen un gran lastre en la toma de decisiones, puesto que el AVE se planificó tanto para pasajeros como para mercancías, salvo que ahora alguien esté pensado en otra cosa. Si es así, debería decirlo y explicar cómo va a justificar que el Puerto de Almería sea el único del Mediterráneo que no tenga esa conexión. Pero no solo es necesario que el alcalde de Almería coopere y deje de obstaculizar el enlace del AVE con el Puerto, sino que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla también tiene que agilizar la autorización de hasta 17 expedientes de préstamos de áridos que tiene pendientes de resolver y que suponen un escollo importante para poder desarrollar los trabajos. Las empresas adjudicatarias de las obras esperan desde hace bastante tiempo esa autorización, pero esta se dilata, sin que se haya producido ningún avance en algunas de estas solicitudes desde 2020. En todo caso, el Gobierno de España sigue trabajando para que el AVE entre Murcia y Almería pueda estar listo en 2026, tal y como se ha comprometido con la sociedad almeriense. Esta es la realidad, por mucho que les pese a quienes siguen teniendo los ojos cerrados para observar el abrumador retraso de otras obras también muy importantes en las que no se ha puesto ni una sola piedra, como son la conexión de la Autovía del Almanzora con Baza o el acceso norte a la ciudad de Almería. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 10 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)