Economía ASEMPAL aborda con la ministra Reyes Maroto la situación del Turismo y el Comercio lunes 15 de noviembre de 2021 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Asempal ha celebrado una reunión de trabajo en la sede de la Confederación con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que representantes de los sectores de Turismo y del Comercio de la Confederación han tenido la oportunidad de expresar sus inquietudes y demandas en relación a la situación actual de ambos sectores.



Durante el encuentro, el presidente de ASEMPAL, José Cano, ha reiterado los aspectos que el tejido empresarial considera cruciales para el desarrollo de Almería. En este sentido, ahondó en la falta de comunicaciones y cómo Almería pierde competitividad por su falta de conectividad.



Igualmente, demandó el apoyo, con medidas concretas de las Administraciones al turismo y el comercio, los sectores más vulnerables durante la pandemia.” Es fundamental que se mantengan los ERTE, como mínimo hasta el inicio de la temporada de verano, para proteger a los trabajadores y empresarios y evitar la destrucción de empleo”. También pidió que las compensaciones directas a las empresas lleguen de forma rápida y sean efectivas; que haya agilidad administrativa y un marco laboral y fiscal flexible que apoye la actividad empresarial.



Para José Cano, es fundamental “la formación y cualificación especializada de los profesionales, la digitalización de las empresas para ganar eficacia y la sostenibilidad. En este sentido, creemos que los fondos europeos Next Generation representan una gran oportunidad para mejorar la competitividad del destino”. El presidente de Asempal reivindicó la solidez del modelo turístico de Almería y su apuesta por la sostenibilidad.



Los empresarios del sector turístico trasladaron a la ministra la necesidad de activar la demanda, la relevancia de los viajes del IMSERSO y los perjuicios que supondrían nuevos retrasos, y los valores del destino Almería que aúna lo mejor del turismo vacacional, de naturaleza, rural y de espacios naturales. Otro asunto considerado prioritario para los empresarios es romper la estacionalidad. Los representantes de Comercio manifestaron la necesidad de reactivar el comercio de proximidad y su papel fundamental para la vertebración económica y social del territorio.



Reyes Maroto presentó a los asistentes los elementos fundamentales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España puede’ relativos a la política industrial, impulso pyme y sector turístico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.