Economía ASEMPAL destaca la resiliencia del tejido empresarial almeriense miércoles 12 de enero de 2022 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería recupera el volumen de empresas inscritas en la Seguridad Social previo a la pandemia. El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García, ha resaltado la resiliencia y capacidad de superación del tejido empresarial almeriense que, al cierre de 2021, ha recuperado el volumen de empresas de alta en la Seguridad Social de 2019, año previo a la pandemia. Según la comparativa histórica realizada por Asempal, en base a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía social, Almería cerró el mes de diciembre de 2021 con 29.510 empresas de alta en la Seguridad Social, un 2,1% más que en el mismo mes del 2019 (616 empresas más). Si la comparativa se realiza con el 2020, la subida es del 2,86 %. En lo más duro de la crisis de 2020, con el confinamiento y la paralización de toda la actividad no esencial, el tejido empresarial se situó en una situación muy delicada, ya que la cota de empresas inscritas en la Seguridad Social descendió a 26.300 empresas (mayo de 2020). Una caída empresarial que afectó especialmente al sector servicios, que vio desaparecer en apenas dos meses 1.300 empresas. Desde entonces, el tejido empresarial ha ido recuperando poco a poco su actividad, de tal modo que al finalizar el año 2021 todos los sectores han superado las cifras prepandemia y todo ello a pesar de las dificultades que arrastran debido al encarecimiento de la energía, la ola inflacionista, el aumento de los costes de producción o la incertidumbre de ómicron. Para José Cano, mantener este ritmo de crecimiento empresarial y evitar la pérdida de nuevas empresas, es el objetivo de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería. “Para ello, la anticipación, la innovación y la especialización inteligente de Almería en tecnologías de agua, energías renovables y producción de alimentos son algunas de las líneas maestras que deben orientar el impulso empresarial de los próximos años”. ALMERÍA. EMPRESAS EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019-2020-2021 2019 2020 2021 TOTAL 28.894 28.688 29.510 AGRARIO 10.625 10.875 11.121 INDUSTRIA 1.305 1.309 1.314 CONSTRUCCIÓN 1.863 1.904 1.956 SERVICIOS 15.101 14.600 15.119 Fuente. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia. Algunos datos más de 2021: Sector servicios: Ha recuperado 812 empresas en 2021. Inició el año con 14.307 empresas inscritas en la Seguridad Social y lo termina con 15.119 empresas. El mes de julio alcanzó un máximo de 15.285 empresas.

Ha recuperado 812 empresas en 2021. Inició el año con 14.307 empresas inscritas en la Seguridad Social y lo termina con 15.119 empresas. El mes de julio alcanzó un máximo de 15.285 empresas. Agricultura: Tiene ahora mismo 11.121 empresas en alta, 266 más que al inicio de 2021.

Tiene ahora mismo 11.121 empresas en alta, 266 más que al inicio de 2021. Industria y Construcción: Industria se ha mantenido apenas sin cambios, mientras que construcción ha mantenido una leve tendencia al alta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.