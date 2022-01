Capital Instalado un gimnasio en el Pabellón Municipal en Retamar-El Toyo miércoles 12 de enero de 2022 , 18:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitan las instalaciones que ocupan 400 metros Retamar-El Toyo contará a partir de finales de este mes de enero con un nuevo emplazamiento deportivo. Se trata del gimnasio que ha trasladado el Patronato Municipal de Deportes desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ahora concesionado a la UD Almería, hasta este barrio turístico y residencial del Levante de la ciudad. Más de 400 metros cuadrados, 48 máquinas para realizar actividades de musculación, 14 para ejercicios de cardio, un ‘hub’ de ‘crossfit’ y una sala de usos múltiples para actividades específicas. Además, se ha instalado un nuevo pavimento deportivo de 4 milímetros. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado la instalación, situada en la planta superior del Pabellón Municipal de El Toyo, y ha manifestado que “el nuevo gimnasio se encuentra en un espacio inmejorable, un emplazamiento iluminado y con ventilación. Un lugar ideal para hacer deporte, y que permitirá a los vecinos que residen en Retamar y El Toyo y a aquellas personas que lo deseen disfrutar de un gimnasio para hacer deporte, dentro de la amplia red de instalaciones deportivas municipales”. Hay que recordar que el gimnasio municipal se encontraba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y una vez se produjo la concesión a la Unión Deportiva Almería se ha buscado la mejor solución, como es El Toyo. El nuevo gimnasio abrirá a finales de enero, en una fecha aún por concretar, en horario de tarde, estando en estudio la posibilidad de abrir también por las mañanas. El gimnasio municipal tenía más de 300 abonados con cuotas desde trimestrales a anuales. Cuando se cerró en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a los abonados se les dio la opción de devolución del dinero o ampliar el plazo de uso. El alcalde ha animado a los almerienses a “seguir practicando deporte. Desde el PMD les ofrecemos los recursos para su práctica en modernas instalaciones como las del nuevo gimnasio de El Toyo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

