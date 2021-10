ASEMPAL premia a Diputación por su compromiso con la sociedad y las empresas durante la pandemia

viernes 01 de octubre de 2021 , 16:25h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, ha recogido el galardón que le ha entregado el presidente de ASEMPAL, José Cano, como reconocimiento al impulso de la actividad económica de la provincia







La Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, ha entregado hoy la X edición de sus premios en los que reconoce a aquellas empresas y entidades que, de forma notable, han contribuido a generar bienestar y progreso en la provincia de Almería. Uno de estos reconocimientos ha sido para la Diputación de Almería por su apoyo al sector y el impulso de programas para que la actividad económica y social no se detuviera por la pandemia.



Además de la distinción especial otorgada a la Diputación Provincial, ASEMPAL ha premiado a Joaquín Salvador Padillo (Grupo Jarquil), en la categoría de ‘Trayectoria Empresarial’; a Aqualia como ‘Iniciativa Empresarial’ y a Copysur (Jorge Túnez) en la modalidad de ‘Compromiso Empresarial’. A su vez, los empresarios almerienses han concedido dos distinciones más, una para la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, y otra para la Federación de Regantes de Almería, FERAL, por su trabajo durante la pandemia.



El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha recogido la distinción a manos del presidente de ASEMPAL, José Cano. En su discurso, García ha agradecido a la Confederación la concesión de este reconocimiento que ha calificado como “un orgullo que nuestros emprendedores reconozcan y premien el trabajo que hemos impulsado desde la Diputación para recuperar la actividad económica de la provincia durante la pandemia”.



Asimismo, el presidente de Diputación ha remarcado que “las administraciones tienen que poner encima de la mesa las condiciones para generar empleo, para que cualquier persona que tenga una idea la pueda desarrollar. Ninguno de los que estáis aquí ponéis en marcha vuestra empresa para acceder a subvenciones o para intentar que se os ayude desde la administración. Todos los que estáis aquí montáis vuestra empresa para generar riqueza, empleo y sacar a una familia hacia delante”.



En esta línea, García ha aprovechado el momento para agradecer a los empresarios, y a José Cano, su implicación en el Plan Almería y todas las ayudas que la Diputación ha programado, y ha añadido que “este premio es para vosotros, los que arriesgáis cada día vuestro patrimonio. Nosotros vamos a trabajar para no poneros trabas, aliviar vuestras preocupaciones y potenciar vuestros proyectos y adelgazar la administración para que haya menos trámites administrativos. Si el valor de una provincia se mide por la calidad de su tejido productivo…, no hay duda, Almería es la mejor del mundo”.



Javier A. García también ha dedicado unas emotivas palabras a José Cano: “Desde el principio comprendimos que la solución a la crisis actual siempre ha estado en la empresa, en dotar a nuestro tejido productivo de recursos y darle todas las facilidades para hacer lo que mejor saben: innovar, crear, generar empleo, riqueza, bienestar y felicidad. Me van a permitir una cita que resume muy bien el espíritu combativo e inconformista de Pepe: “Fuerza y honor. Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad”. Son frases de la película favorita de Pepe, ‘Gladiator’, y creo que te definen como empresario y, sobre todo, como persona y amigo”.



ASEMPAL ha premiado el trabajo de la Institución Provincial haber tenido como prioridad durante la pandemia la puesta en marcha de programas de impulso al emprendimiento para la recuperación social, económica y sanitaria de la provincia. Uno de sus lemas más conocidos, ‘los almerienses, juntos, paramos este virus y recuperamos la provincia’, se ha materializado a través del ambicioso Plan Almería, con programas de ayudas como Reconecta, Acelera o Coopera; y otras iniciativas como el Plan Anfitriones Diego García, en homenaje al que fuera presidente de ASHAL, entre otras propuestas.



El desafío del agua

Por su parte, José Cano, ha resaltado y enumerado los logros de las empresas y entidades premiadas y distinguidas en el día de hoy. Al mismo tiempo, Cano ha pedido esa necesaria vacuna que “apoye y estimule la actividad empresarial, una vacuna que tenga entre sus principios activos la protección del tejido productivo con medidas como los Erte, ayudas que lleguen de forma ágil y efectiva, inversiones en energías limpias, reindustrialización para generar empleo de calidad o la colaboración público privada”.



En cuanto a Diputación, el presidente de los empresarios almerienses ha puesto de relieve la estrategia inversora en el eje Agua – Energía – Alimentos impulsada por ASEMPAL y la Institución como uno de los grandes retos sociales y empresariales a los que se enfrenta la provincia: “el agua es y debe ser la necesidad más acuciante de nuestra tierra y la que requiere más inversiones. Esta estrategia que llevamos a cabo con Diputación fortalecerá el papel de la provincia como referente en el uso sostenible del agua y energías renovables para la producción de alimentos”.

Talento y esfuerzo

El Premio a la ‘Trayectoria Empresarial’ se ha otorgado a Joaquín Salvador Padillo. Una distinción que reconoce su trayectoria empresarial, creando y liderando el Grupo Jarquil, una de las empresas constructoras más importantes de Andalucía. Además de Jarquil y las empresas que forman el grupo, Joaquín Salvador ha impulsado numerosas iniciativas empresariales como la Clínica Mediterráneo y otros proyectos en biotecnología o huertos solares.



El Premio a la Iniciativa Empresarial ha recaído en Aqualia en reconocimiento a su fuerte apuesta inversora en Almería para la gestión inteligente y sostenible del agua, tanto medioambiental como económica y social, destacando la inversión de casi 100 millones de euros para poner en marcha la desaladora Mar de Alborán, así como proyectos de innovación para potenciar la economía circular.



El Premio Compromiso Empresarial se ha otorgado a Jorge Túnez Cano, fundador de Copysur, por su compromiso y sensibilidad social con el tejido asociativo y la sociedad almeriense, apoyando a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social y fomentando valores como la solidaridad, la inclusión y la diversidad desde una pequeña empresa familiar.



La distinción especial a la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, que ante cualquier eventualidad asiste a la población en los momentos más complicados. Su labor en la lucha contra la covid-19, en tareas de control, vigilancia, desinfección y en apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionando seguridad y tranquilidad en los momentos más duros de la pandemia merece el reconocimiento del mundo empresarial.



A la Federación de Regantes de Almería, FERAL, también se le ha entregado una distinción por su trabajo para asegurar el suministro de agua a los agricultores de la provincia y garantizar el abastecimiento de alimentos tras la declaración del estado de alarma, así como por su constante defensa y búsqueda de soluciones para la gestión sostenible del agua y el aprovechamiento de todos los recursos hídricos.



El acto ha contado con una amplia presencia de la sociedad y el tejido productivo almeriense. El presidente ha estado acompañado por los diputados provinciales Carmen Navarro, Álvaro Izquierdo y Conce Pérez, y también han intervenido el presidente de CEA, Javier González de Lara y Sarria, y el de CEPYME, Gerardo Cuerva.