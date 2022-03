Economía Asempal reclama al Gobierno "que cese su letargo" miércoles 23 de marzo de 2022 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cano: " O clarifica ya, las medidas para poner freno a la espiral de costes o será la ruina para muchas empresas" Para el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, los costes energéticos y de las materias primas disparados, el alza del combustible, el paro del transporte y la falta de suministros se han convertido, conjuntamente, en un alud que amenaza la viabilidad de todos los sectores de actividad, de empresas de todo tipo y tamaño y de la economía de la provincia de Almería. Estamos llegando a un punto de difícil retorno, por eso, para el presidente de Asempal es urgente que el Gobierno abandone su somnolencia institucional y detalle y clarifique con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista, así como al bloqueo de las carreteras que está paralizando la actividad económica y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social. José Cano reitera que, si las medidas no son rápidas, concretas y efectivas, muchas empresas no van a poder mantener su actividad mucho más tiempo. De persistir la situación actual, las consecuencias son impredecibles para el tejido empresarial almeriense y en un efecto dominó se producirá un empobrecimiento general tanto de las empresas como de los almerienses y un retroceso en todos los indicadores de recuperación. Desde Asempal venimos diciendo desde hace tiempo que era necesario actuar con una reducción de impuestos en la energía, y una revisión del sistema de fijación de los precios energéticos, así como en paliar la subida de los combustibles, entre otras actuaciones. Las arcas de Hacienda se están nutriendo con la subida de los precios de la energía y los carburantes, pero hace falta reducir la imposición para frenar la grave situación actual. Respecto al paquete de medidas acordado con el sector del transporte, no sabemos todavía hoy cómo se implementará y, por ello, los empresarios instamos de forma tajante a que mañana, en la cuarta reunión que va a tener lugar con el Ministerio, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con otros países de la UE, para que el transporte pueda operar con normalidad. No es una cuestión aplazable por más tiempo. Mientras esto sucede en nuestro país, los países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista. Es difícil de comprender, como hemos reiterado en los últimos días, que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello. Todos los sectores están en una situación insostenible. Los agricultores, la pesca, la industria agroalimentaria, la construcción, el comercio, la industria, el mármol, turismo y hostelería, el transporte y así todas las actividades. El clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política. Para el presidente de Asempal, llueve sobre mojado. Empresas, pymes y autónomos están en una situación preocupante porque a todo esto se suma el desgaste causado por la pandemia. Sobreendeudamiento acumulado, mayor morosidad, liquidez mermada, menores ayudas directas que las que han tenido otros países de nuestro entorno son realidades que viven las empresas. Por ello, desde Asempal nos adherimos al comunicado de CEOE y CEPYME, exigiendo al Gobierno que acelere y clarifique las necesarias acciones encaminadas a reconducir esta situación de nuevo hacia la recuperación y dar confianza y seguridad para poder trabajar entre todos mirando al futuro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

