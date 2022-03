Economía Empresas del mármol se movilizarán por la subida de los combustibles miércoles 23 de marzo de 2022 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) convoca a la asistencia del gran acto reivindicativo que el sector de la piedra llevará a cabo mañana, jueves 24 de marzo, a las 11:00 horas en las Canteras de Macael (Almería), para instar al Gobierno de España y autonómico a que tomen medidas e incluyan a la industria de la piedra natural en las ayudas para paliar la subida del precio de la electricidad, del combustible y la problemática del transporte, que eviten el inminente colapso al que está llegando el sector. La iniciativa incluirá el paro de las empresas durante la jornada. A la cita acudirán todas las empresas y trabajadores, acompañados de maquinaria pesada de canteras y flota de transporte de las empresas, para expresar y explicar por qué la situación les está llevando a una coyuntura límite de aniquilación, no solo de todo el tejido productivo, sino de la consecuente destrucción de los 5.000 puestos de trabajo directos y 12.500 indirectos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

