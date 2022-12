Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía ASHAL estima una ocupación de entre el 40% y el 60% este puente sábado 03 de diciembre de 2022 , 10:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Muestra su preocupación ante informaciones que aseguran que desde hace días ya no hay billetes de tren para viajar de Madrid a Almería Este viernes arranca el esperado puente de diciembre, para el que se prevé una ocupación media por debajo del 40%, según datos recabados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) entre sus asociados. Dada las fechas, se estima que los turistas se dividirán a su vez en dos puentes, uno que comprende del 2 al 6 de diciembre, y un segundo tramo que abarca del 7 al 11 de diciembre. La patronal hostelera estima que tanto para la primera como segunda fase del puente, las expectativas apuntan a que son probables picos de ocupación de hasta un 60%. No obstante, el sector no pierde la confianza en que estas cifras puedan mejorarse dada las previsiones meteorológicas, bastante más favorables para Almería que otras ciudades. “Aunque parece que la demanda está estancada, no descartamos que se produzcan reservas de última hora, como está sucediendo en los últimos tiempos”, apuntan desde ASHAL. Al margen de que estas previsiones puedan mejorarse, la asociación hostelera ha aprovechado para expresar su “malestar y preocupación” al conocer por los medios de comunicación que ya no hay billetes para viajar en tren desde Madrid a Almería en Navidades, por lo que lanza un llamamiento a Renfe para que “trate a esta provincia, por lo menos, con el mismo interés con que lo hace con respecto a otros puntos de Andalucía en los que refuerza el número de plazas en puentes o festividades. No merecemos que con lo que está tardando en llegar el AVE a nuestra tierra ni siquiera contemos con un mayor apoyo de la línea convencional cuando el tren, según reflejan los datos de ocupación con tanta antelación, es un medio de transporte demandado por el público”. ASHAL pide a Renfe que reconsidere aumentar el número de plazas de los trenes que llegan a Almería en fechas señaladas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

