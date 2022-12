Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los almerienses se echan a la calle para recibir a la Navidad viernes 02 de diciembre de 2022 , 22:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, asiste al espectáculo piromusical en Puerta de Purchena y Plaza de la Catedral, y anima a “disfrutar estas fiestas familiares con alegría” La alegría que despierta la Navidad se extiende por toda la ciudad, iluminada con más de un millón de puntos LED que esta tarde han brillado con más intensidad que nunca gracias al espectáculo piromusical, acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería, ofrecido en la Puerta de Purchena, al que ha seguido con un segundo momento de magia en la Plaza de Catedral, donde se ha instalado un castillo en 3D con embovedados transitables. Son dos de las más de 50 actividades programadas para #AlmeríaEsNavidad por el Ayuntamiento de Almería. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, al igual que numerosos almerienses, niños y mayores, han rodeado la Casa de las Mariposas para contemplar el mapeo del bello edificio con figuras entrañables de la Navidad, mientras escuchaban diez villancicos interpretados por la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas, y, como solistas, Andrés Merino (Barítono), Elena Gallardo (Soprano), Antonio “El Genial” (Cantaor). Vázquez, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, los presidentes de Almería Centro, Antonio Martín, y Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y miembros de la Corporación municipal, ha afirmado que “Almería es una ciudad muy atractiva para la Navidad, tenemos más de medio centenar de actividades programadas, son momentos para el reencuentro, para pasar en familiar, y, también, para hacer las compras en los comercios especializados y de proximidad de la ciudad”. “Desde el Ayuntamiento” -ha añadido- “queremos que se viva con alegría el ambiente navideño hasta el 6 de enero. Hoy comenzamos las actividades con el espectáculo piromusical y la OCAL, y continuaremos con un programa con el que queremos llenar nuestras calles, con una decena de conciertos que se repartirán entre Puerta de Purchena, Plaza de las Velas y Mercado Central, actividades y juegos infantiles en el Paseo de Almería, la Feria del Puerto, y los conciertos de estrellas en el Auditorio Maestro Padilla. Una programación para todos los gustos y siempre con el protagonismo de los más pequeños”. La primera parada de este viaje emocional por la Navidad en Almería ha sido el espectáculo de la Puerta de Purchena. Desde las 19.00 horas, la OCAL ha ido enlazando los villancicos Hark! The Herald Angels Sing, Noche de Paz, Campana sobre campana, Adeste Fideles, La Primera Navidad, Dime Niño, Hacia Belén va una burra, Ya vienen los Reyes, Suite Comercial Navideña, y Popurrí de Villancicos populares, con la calidad y talento que les acostumbra. Mientras la orquesta deleitaba con su música, las miradas se fijaban en el ‘Mapping’ con motivos navideños sobre la Casa de las Mariposas, donde la tecnología ha creado diferentes composiciones creativas en 3D sobre los muros de este edificio, mostrado a Papá Noel, unos renos, el muérdago tradicional y otros elementos de estas fiestas. Para la realización de esta actividad, el Ayuntamiento ha contado con iluminación estática y dinámica, tres láser multicolor, 42 unidades lumínicas, fuentes de fuego frío, y como colofón, fuegos artificiales. Un espectáculo desarrollado con Iluminación LED y fuegos con bajo impacto sonoro. Los almerienses se han trasladado posteriormente a la Plaza de la Catedral, donde se ha inaugurado el castillo en 3D con embovedados transitables que tiene una altura de cinco metros. Un juego de luces y música que tendrá pases diarios a las 7, 8 y 9 de la noche. Luces de Navidad Las luces de la Navidad señalarán la ciudad de Almería a Papá Noel y los Reyes Magos en su camino para traer los regalos que han pedido los niños almerienses en sus cartas, y lo harán con más de un millón de puntos LED de máxima eficiencia energética que contemplan, entre otros, 16 arcos y 80 motivos luminosos en el Paseo, que contará con otros 30 motivos tridimensionales; 15 arcos en el Obispo Orberá y Avenida Federico García Lorca; un almendro de seis metros en Plaza San Sebastián… y así hasta 200 arcos y más de 50 motivos luminosos en calles como Javier Sanz, Reyes Católicos, Rueda López, Marqués de Comillas, Méndez Nuñez, San Francisco de Asís, Ricardos, Jovellanos, Las Tiendas, Avenida de la Estación, etc, así como en las principales plazas del centro. La magia de la Navidad ya inunda Almería y empieza la cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos, el gran acontecimiento navideño que este año tendrá unos emisarios muy especiales. 