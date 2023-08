Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Así de bien sonó el rock alternativo del Happy Moy Fest

miércoles 23 de agosto de 2023 , 19:25h

La Feria de Almería es un estado de ánimo y, también, un excepcional punto de encuentro para familia y amigos y, en este caso, ‘la familia’ del rock alternativo ha escogido a Happy Moy Fest como su espacio de Feria favorito a tener de un nuevo éxito del festival que, nacido como una modesta fiesta de cumpleaños de Moisés Belmonte, se ha convertido en un evento que, por tercer año, sale a la calle para toda Almería. En la tarde noche de ayer el Anfiteatro de la Rambla fue escenario de su decimosexta edición, la tercera que se celebra en este punto céntrico de la ciudad, con la participación de (por orden de intervención): Vomans, Adiós Caballos, Erial, Viva Belgrado, Waiting For Sunset y Palmeras Negras. Todo ello organizado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y el propio Moisés Belmonte, con la colaboración de los pub La Caverna y La Calle y el restaurante de cocina mexicana El Chilecito.

Aunque una indisposición de última hora casi la deja sin actuar, Noelia Martínez (voz y guitarra y autora también del cartel de este año) fue la encargada de abrir esta edición de Happy Moy Fest con Vomans. Se trata de una formación de reciente creación, un proyecto más de la vocalista que nació en primera instancia junto a Pike Cavalero y que ayer se presentó en sociedad en formato trío, completado con Noemí a la voz, coros y pandereta, y Mónica a la voz y bajo. Sin más pretensión que la de revivir grandes clásicos y versionar otros llevándolo al indie folk, el country o el rock más naturalizado, abrieron su actuación con un versión de “Billie Holiday” de Warpaint. Amantes del cine tarantinesco, tan propenso también ha este tipo de sonidos, no es extraño que temas popularizados por bandas sonoras fueran otras de las interpretadas, como “Man of Constant Sorrow” de “O Brother”, “Freedom” de “Django encadenado” o “Stuck In The Middle With You” de Pulp Fiction, con un trabajo de voces armonizadas que fueron a más y con ese sabor a corte setentero.

Adiós Caballos es un cuarteto que nació en su momento de las cenizas de At Least, formado por Enrique Billy a la voz, Tolo a la guitarra, Sifo en la batería y Lalo, bajista procedente de Loudly y Wi Bouz, otros dos grupos almerienses. Aunque el poso de los noventa sigue presente, el grupo representa una suerte de evolución hacia un post hardcore estiloso y un screamo contemporáneo que lleva al límite sensorial las angustiosas letras. “Somos los Guns And Roses de la lagrimita”, comentó Billy al presentar un tema inédito que pretenden grabar en algún momento después de haber pasado tres años de su anterior y excelente “Otoño”. Precisamente de dicho trabajo sonarían “Termitas y Haikus”, tras “Sangre Calígula” y “Llora Otoño”, en la apertura, y “Herida / Sustento / Consecuencia”, tras “El Hambre” y “Llueve En Ninsei”. El cierre de su actuación, que estuvo dedicada a la también banda local, extinguida recientemente, Jenna Suffers, fue con «Fallo En Troya», para lo que contaron con la colaboración de uno de los guitarristas de Palmeras Negras, que cerrarían la velada.

Erial es un grupo almeriense nacido en el año 2016 como un proyecto de Carlos López, bajista en otros grupos como Storm of Torment, Loudly o The Dry Mouths. En 2018 el grupo grabó su primer disco titulado “Felicidad Artificial”, autoeditado en cedé y streaming. Después de presentarlo en salas y festivales de Andalucía como el Iznarock 2019 (donde fue seleccionado finalista del concurso de bandas noveles), el grupo sufre varios cambios de formación hasta la actualidad; de esta forma, la banda se establece con el mencionado Carlos López a la guitarra y voz, Noelia Martínez (de otros grupos como Vomans o Stay to Sleep) a la voz, y Antonio Nieto (Proyecto Solaz) al bajo, además de Carlos Arróniz, músico en grupos como Loudly o Wibouz, que se hizo cargo de la batería ayer para el Happy Moy Fest. La totalidad de la actuación de cimentó en su EP “Felicidad Artificial”, de hecho fue el primer tema, publicado en 2018. “Umbral” y la homónima “Erial” dieron muestra de esa capacidad para mezclar terrenos sonoros áridos, del noise al stoner, del alternativo a un punto garajero, para seguir con la más melódica “Postales Sin Enviar”. Si Kurt Cobain hubiese nacido en el desierto de Tabernas seguro que hubiera compuesto temas como “Detrás De La Realidad”, mientras que “Arder Nacer” fue el encargado de cerrar una actuación sin fisuras.



Viva Belgrado y Waiting For Sunset, cabezas de cartel

Los dos cabezas de cartel de la noche actuaron en la segunda parte del festival. Los cordobeses Viva Belgrado y la banda almeriense, afincada en Granada, Waiting For Sunset, donde se encuentra en sus filas desde hace diez años el ganador de la primera edición del programa de La 1, “Cover Night”, Jesús Martí.

Desde su debut en Córdoba a finales de 2011, Viva Belgrado ha dado más de 250 conciertos a lo largo de 27 países, entre los que se incluyen actuaciones en festivales como Primavera Sound, Resurrection Fest, Mad Cool, o en el Palacio de los Deportes de Madrid junto a Toundra. Su tercer LP, “Bellavista”, fue editado en 2020 por Aloud Music Ltd (Barcelona), Tokyo Jupiter Records (Tokio) y Walking Is Still Honest (Berlín) y se coló en los más vendidos las primeras semanas. La fecha de lanzamiento de su nuevo álbum se dará a conocer en breve y de hecho se pudo escuchar un adelanto en la primera parte de un repertorio en el que, como es habitual, no suelen hacer prisioneros ni concesiones de cara a la galería. “Una Soga” y “Un Collar” son prueba de ello, como los aires castizos de “Vicios”. Fueron “Shibari” y “Cerecita Blues” las que preludiaron a ese adelanto que no hizo falta presentar. Con su habitual puesta en escena en la que el sonido está por encima de la pose (el bajista toca en la vieja forma de dar la espalda al público, su vocalista y guitarrista de perfil), el público se entregó a una escalada torrencial de intensidad notable. “Erida”, “Annapurnas”, “Amapolita”, “Un Relato” o “Por La Mañana” hicieron de las suyas conforme se adentraba la noche más absoluta. “Báltica”, “De Carne”, “Madreselva” y la magnífica “Gran Danés” acercaron a un final en el que el cambio de instrumento de Cándido Gálvez sirvió para dar la percepción de que venían los bises, la esperada “Más Triste Que Shinji Ikari” y “Ravenala” para concluir.

Waiting For Sunset es una banda de rock iniciada en Almería en 2008 y que se mudó a Granada poco después. Allí conocieron a Jesús Martí, que se integró para completar las partes vocales melódicas a la grave y rasgada de José María Crespo ‘Gotche’. El grupo además presentaba a Álex Mesa, su nuevo baterista, “que se ha aprendido todos los temas en muy pocos días”, comentaron. El grupo de post hardcore arrancó el concierto con tres de sus pesos pesados, como “Fracture”, “Six Feet Under” y “Stay Strong”, temas en los que una contundente base rítmica permite descabalgar solos por momentos de querencia thrasher y una dualidad de voces que bien lucen en su versión de “Duality” de Slipknot, donde lanzaron un divertido hinchable extraterrestre verde al público, con la condición de acreditar los ‘selfies’ en Instagram. Antes, Martí había demostrado por qué fue el flamante ganador del programa ‘Cover Night’ con “Greatest Love”, además de completar el bloque con “Lost Child”. La parte final culminaría con la densa “Man On The Moon” y “Hope Of Fire”.

Palmeras Negras tuvieron la difícil misión de cerrar esta 16º edición de Happy Moy Fest. Se trata de una joven banda almeriense de rock alternativo a la que le gusta definirse como “post-todo”, así evitando soltar una parrafada de etiquetas de nicho, y a la vez, justificar su eclecticismo. Su último EP es “Ya no queda nada donde lo dejé”, lanzado bajo el sello Desorden Sonoro en junio de 2022, del que a la postre sólo sonaría “Desaparecer”. Así que descerrajaron nuevo material como “Nunca Fue Importante”. Temas en los que la melodía vocal y sensibilidad lírica no desentona con una fuerza sónica digna de mención y de seguir su evolución. “La Isla De Las Flores, “No” y “Me Esfuerzo En Olvidar” completaron un repertorio de “treinta insuficientes minutos”, como aseguraban.