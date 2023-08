Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cooltural Fest contó con más de 45.000 personas a lo largo de su sexta edición

lunes 21 de agosto de 2023 , 16:04h

Éxito indiscutible. La sexta edición de Cooltural Fest echó el cierre al filo de la medianoche del domingo con los ecos del último tema de Serial Killerz desde el ‘Escenario Playa’, junto a la Faluca, y frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla. Por el camino, cinco días de actividades y más de 45.000 personas sumando los dos ‘entradas agotadas’ de las dos jornadas de viernes y sábado en el Recinto de Conciertos del Ferial, otras miles de personas que pasaron por la Fiesta de Bienvenida del jueves en el Parque de las Almadrabillas, los cientos y cientos de espectadores y curiosos que se sumaron al encuentro de los conciertos de la Ruta Gastromusical el sábado y el domingo en la Plaza del Mercado y Puerta de Purchena, los miles que pasaron en las largas jornadas del ‘Escenario Playa’ el viernes, sábado y domingo… Incluso los cientos de niños y niñas que disfrutaron de Cooltural Kids con ‘Teatro Sobre Ruedas’, el miércoles pasado en el Parque de los Periodistas.

Una cifra que le hace prácticamente tocar techo y que hubiese podido superarse con creces, ya que el mismo viernes y sábado hubo mucha más demanda de entradas para poder disfrutar de la música en el Recinto de Conciertos y unirse así a un festival que luce esplendoroso en el primer fin de semana de la Feria de Almería.

En total, casi 70 artistas y bandas y más de 80 horas de música en directo que han contado con la organización de la productora Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y el apoyo de patrocinadores y colaboradores. Siempre además con el añadido que da toda la labor inclusiva que desempeña la Fundación Music For All y que hace de Cooltural Fest el festival más inclusivo de Europa.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha señalado que “los datos están ahí y son para estar muy satisfechos. Almería se ha consolidado con letras mayúsculas en el mapa de festivales y además lo ha hecho integrando el festival en la ciudad, con más de 30 horas de programación totalmente gratuita, con los mejores nombres del momento del indie rock y el pop en el Recinto de Conciertos, trayendo a público de toda España y haciendo que todas las personas, sean cuales sean sus capacidades, vivan la experiencia de Cooltural Fest”.

Tras los conciertos del sábado en el Recinto, con Vetusta Morla como grandes estrellas del cartel y escoltados a la perfección por La MODA, Viva Suecia, Second, Siloé o Cupido, el domingo se contó con un nuevo tridente para la Ruta Gastromusical, con Venga Bea, García Picasso y Gazelle Thomson, y una decena de nombres para el ‘Escenario Playa’ de la Faluca. Por orden de intervención: Mercedes Cañas, Jimmy Barnatán, Luis Brea, Código Bushido, JavyPablo, Depresión Sonora, El Niño de la Hipoteca, Biznaga, Serial Killers y entre los tres últimos conciertos las sesiones de Tira y Afloja Djs.



Ruta Gastromusical del domingo

Venga, Bea fue la primera propuesta de la Ruta Gastromusical del domingo, en la Plaza del Mercado. Tras el nombre encontramos es el proyecto musical de Beatriz Salvador, una almeriense que se fue a Madrid por amor “y se quedó por la gente, como dicen en ‘Españoles por el mundo’”, explican con cierta guasa. Canciones para saltar, llorar o tener de fondo mientras limpias tu casa es la definición de una música fresca, con mensaje oculto tras las melodías accesibles y amables, como la irónica “Señores”, la autocrítica “Rayadas” o la más emotiva y pasional “La Playa”.

En Puerta de Purchena el protagonista fue García Picasso. Un artista, productor y cantante granadino que ha vivido a caballo en Berlín, y que en los últimos tiempos ha puesto banda sonora a la serie de Paolo Sorrentino o a anuncios de BMW. Sintetizadores, melodías engarzadas sobre un tapiz de presta elegancia y algo de querencia por los orígenes castizos (hasta al refranero de “Romero, Romero, que salga lo malo y entre lo bueno”) brillaron en su actuación, cimentada en los temas de sus dos EP’s “Color de Época” y “Color de Género”.

De vuelta a la Plaza del Mercado, los encargados de cerrar la segunda jornada de la nueva edición de la Ruta Gastromusical de este Cooltural Fest fueron los almerienses Gazelle Thomson, proyecto que fue surgiendo a lo largo 2019 de la mente de Carlos, que tras tocar el bajo en numerosas bandas de la ciudad decidió adentrarse en el territorio de la música electrónica y la producción. Sus influencias variadas constituyen una de las claves del combo, junto con la aspiración a alcanzar, dentro de la electrónica, una organicidad y sensibilidad propia de las ejecuciones analógicas en temas como “Caer”, “Little Boy” o “Like I’m High”.

Doce horas de música en el ‘Escenario Playa’

Por su parte, el Escenario Playa vivió ayer el último ‘gran maratón’ de Cooltural Fest, con música desde las 12.00 horas hasta la medianoche. Por el escenario junto a la Faluca pasaron Mercedes Cañas, Jimmy Barnatán, Luis Brea, Código Bushido, JavyPablo, Depresión Sonora, El Niño de la Hipoteca, Biznaga y Serial Killers, contando además con Tira y Afloja Djs en los interludios de los tres últimos conciertos.

La joven cantautora madrileña Mercedes Cañas fue la encargada de abrir la larga sesión con las premisas básicas de un estilo tan sencillo como emocionante y vibrante. Canciones de textos emocionales y con marcada querencia de raíz rumbera sin perder de vista las estructuras del pop. “Ya No Eres El Mismo”, “Brillo”, “8 Que 80” o las muy celebradas “Como Diciembre a Enero” y “Ni Un Día Más”, sirvieron para desentumecer los oídos de los más madrugadores del domingo o quienes venían de trasnochar el sábado en el Recinto.

De un estilo genuino a otro diametralmente opuesto, pero con las mismas dosis de autenticidad. Jimmy Barnatán lleva años granjeándose una más que merecida fama dentro del rock and roll de querencia americana, esa que bebe del blues de alta graduación, pero que no olvida el folk, el country, el rythym & blues y la música negra. Combinando el inglés con el castellano con mayor frecuencia, su concierto fue toda una lección de estilo de música de raíz, como los guiños a la banda sonora que firmó junto a The Cocooners para “Jefe”. Pero también quiso dar muestras de su paso al castellano en su disco “El Americano”, con temas como “Héroes” (versión de Bowie) o “La Isla de Hart”.

Con su rock de corte personal, Luis Brea fue un buen engarce de continuidad con su rasgueo contemporizado y una intensidad vocal que le han convertido en uno de los solistas del género más personales e identificables. Venía con nuevo disco bajo el brazo, su reciente “Corazón Azul”, del que compartió temas como “Estrella Del Rock”, “El Apagón” o “El Vaivén”. Sin olvidarse de éxitos anteriores como “Nueva Generación” o “Mil Razones”.

Código Bushido es el nombre de la banda donde encontramos a David García Máñez, cuya discapacidad visual derivada de la retinosis pigmentaria le hace llegar más a los corazones gracias a su voz templada y sus textos repletos de humanidad y cercanía, como demostró en anteriores pasos por Cooltural Fest y con temas como “Finales Trágicos”, con la que abrió, “Como Héroes”, “Para Siempre” o “No Sé Qué Hacer Contigo”. Un concierto que contó con audiodescripción y medidas inclusivas de la Fundación Music For All.

Pocas propuestas son más certeras para actuar a escasos metros de la playa como la que ofrecen el dúo de hermanos JavyPablo, que a sus treinta y pocos y veinte muchos años hacen de la juventud una actitud que se traslada en sonrisa y jovialidad a sus canciones. Sin pretensiones, saben que su música es fresca y ligera, son conscientes de que sus temáticas son festivas, alegres y para celebrar la vida y, cuando afrontan problemas, saben que son “del primer mundo”, como ellos mismos ironizan, puesto que también pueblan sus canciones con una fina capa de humor blanco. Hijos del entrenador de baloncesto Javier Imbroda, fallecido hace año y medio, conquistaron con su alegría a los presentes.

Viejo conocido de Cooltural Fest es Depresión Sonora, el título de la banda tras el que encontramos a Marcos Crespo y que, de alguna manera, y siempre desde un punto de vista artístico y musical, viene a ser casi la antítesis de sus predecesores. La música como desahogo extremo por más oscuro, denso, lúgubre y desbordante de desencanto suene. Lo de Depresión Sonora ha dejado de ser una rareza de llegada inmediata con aquellos dos temas que se hicieron virales en tiempos de pandemia, dada la sensibilidad apocalíptica (exterior e interior) de entonces para ser un realidad consolidada con su álbum “El Arte De Morir Muy Despacio”, nombrado entre los discos del pasado año en medios especializados como RockSesión. Sonidos de sintes, guitarras deliciosamente lúgubres, voces lánguidas y graves, cercanas a veces a un recitado de mínima modulación tonal, pero de una efectividad brutal, en parte a unas programaciones inteligentísimas. Temas como “Introducción a la Entropía”, “Bienvenido Al Caos”, “Fumando En Mi Funeral”, “Dónde Están Mis Amigos”, de evocador título a Extremoduro, o las añejas “Apocalipsis Virtual” o “Gasolina y Mechero” incendiaron la tarde de domingo en un triunfo incontestable.

También El Niño de la Hipoteca llegaba con vitola de ganador desde que se confirmó su presencia en el cartel. Se trata de una banda liderada por Guiu Cortés, que fue quien inició este proyecto en solitario. Con el paso de los años y con la incorporación paulatina de Miguel Pino a la guitarra, Dani Tejedor a la batería, Jordi Vericat al bajo y Ferrán Exceso a la voz, El Niño de la Hipoteca ha crecido hasta convertirse en una banda de punk blando y pop duro de referencia, como les gusta definirse. Sus conciertos son una invitación por igual al canto y al pogo, y así lo demostraron con las recientes “Profeta Sin Fe” o “La Cárcel de los Presos Inocentes”, pero también con sus particulares ‘clásicos’ como “Cum Laude”, “Alquitrán y Carmín”, “Yonki”, “Que Te Vaya Bien”, “A Un Palmo De La Gloria” o “La Más Bella”.

Con referencias artísticas conceptuales como Ios grandes Ilegales y una alícuota capacidad entre la furia guitarrera y vocal y las melodías pegadizas, Biznaga lleva casi una década siendo una de las nuevas esperanzas del punk. Siempre amantes del desencanto y el descreimiento hacia una sociedad en la que sobreviven pero en la que no confían, ni tampoco en su generación, como plasman de manera explícita en la fantástica “Contra Mi Generación”, Biznaga descerrajó “Una Historia De Fantasmas” con “Motores De Búsqueda Avanzada” y “Espíritu del 92” para reconocer, eso sí, que este no era un “Domingo Especialmente Triste”. Con la adrenalina al máximo, todavía regalarían otros dos temas hímnicos como “Madrid Nos Pertenece” y “Una Ciudad Cualquiera”.

En este tercio final Tira y Afloja Dj’s, que es la unión de Kristo Sánchez y Javi Martín, del mundo de la electrónica y el rock y el garaje, ofrecieron sesiones de su denominación de origen, donde no existen normas ni hoja de ruta. Una sucesión de hits de todo pelaje, sin pudor y con espíritu gamberro y hedonista.

Entonces sí, el punto final vendría con Serial Killerz. Un dúo formado por Joe Cabana (DJ) y J Arriola (Drums) que son una de las propuestas más inusuales del panorama musical y sacan el máximo jugo a las mezclas de géneros aparentemente incompatibles, pasand de un tema de AC/DC o Ramones a otro de Nina Simone sin perder la técnica y la adrenalina que les caracteriza.

Brindis final para un venidero Cooltural Fest 2024.