Así de fácil puedes ahorar con tu kit solar Escucha la noticia ¿Quieres ahorrar dinero en tu factura de electricidad? Utilizar la energía solar es una excelente forma de reducir los costos energéticos a largo plazo. La energía solar es una fuente de energía limpia, renovable y cada vez más barata. Además, hay muchas ventajas de instalar un sistema solar en tu hogar, desde ahorrar dinero hasta contribuir a un medioambiente más saludable. A continuación, exploraremos las ventajas de la energía solar y te mostraremos cómo instalar tu propio sistema solar. La energía solar es una fuente de energía limpia y renovable que se obtiene de la luz y el calor del sol. A diferencia de otras fuentes de energía, como el petróleo y el gas, la energía solar no produce dióxido de carbono ni otros contaminantes. Esto significa que al usar la energía solar, no contribuimos a la contaminación del aire. Además, la energía solar es una fuente de energía segura, ya que no hay riesgo de fugas ni de explosiones. Una de las principales ventajas de la energía solar es que puedes ahorrar mucho dinero a largo plazo. Una vez que hayas instalado tu sistema solar, comenzarás a ahorrar desde el primer día. El ahorro puede ser considerable, especialmente si vives en un área con un alto costo de la electricidad. Además, la energía solar es una fuente de energía muy confiable, lo que significa que no tendrás que preocuparte por los apagones. El Sistema Solar de 720W es un kit completo que ofrece 4kWh de energía por día bajo 3 horas de luz solar completa. El kit incluye 6 paneles solares monocristalinos de 120W, 2 baterías de litio 100Ah, 1 máquina todo en uno con control inverso de 1500W, soporte y cables necesarios. Los paneles solares de 120W ofrecen un 20% más de eficiencia para un tiempo de carga más corto. Estos paneles están hechos de un marco de aluminio resistente a la corrosión para un uso prolongado en exteriores. Esto significa que estos paneles pueden durar décadas y resistir vientos fuertes (2400Pa) y cargas de nieve (5400Pa). Las baterías de litio LiFePO4 de 100 Ah se pueden utilizar durante más de 3000 ciclos y mantienen el 80% de su capacidad después de 3000 ciclos profundos. Esto significa que la vida útil de estas baterías es más de 8 veces más larga que la de las baterías de plomo-ácido, que duran normalmente solo 300-400 ciclos. El Sistema Solar de 720W es ideal para hogares, vehículos recreativos, talleres, reserva de energía y otros lugares donde no hay suministro de energía. Además, ofrecemos un año de servicio postventa para responder a cualquier pregunta. ¡No dude en contactarnos!