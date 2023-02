Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El tributo a Frozen podrá verse en el Teatro Apolo

domingo 26 de febrero de 2023 , 11:52h

El Teatro Apolo de Almería acoge el próximo 5 de marzo un show especial para toda la familia. Se trata de "El Origen del Hielo. Tributo a Frozen", un homenaje a una de las películas musicales más importantes de nuestro tiempo.

Esta obra cuenta la historia de Blanca, una niña que trata de encontrar el origen del hielo para salvar el planeta del calentamiento global. Durante su aventura, conoce a un muñeco de nieve que le cuenta la historia de una princesa con el poder de generar nieve. Esta historia se acompaña de himnos como Let it go y de una trama llena de amor y alegría.

El Origen del Hielo, Tributo a Frozen, ofrecerá al público la oportunidad de emocionarse con una historia basada en los valores de la amistad, el amor y la familia. La duración del espectáculo será de aproximadamente 90 minutos y está recomendado para todas las edades a partir de los 3 años.