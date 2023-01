Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Ampliar (Foto: DALL·E) Así evitó 'Too Good To Go' tirar más de 5 millones de packs de comida Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En España en 2022 La App 'Too Good To Go' ha logrado una gran victoria en su lucha contra el desperdicio de comida al haber evitado el desperdicio de más de 5 millones de packs de alimentos en España en el año 2022, superando el número de packs salvados en 2021 en un 43%. Esto se ha conseguido gracias al aumento del 37% de usuarios registrados en la aplicación que conecta a las personas con miles de restaurantes, supermercados, panaderías y otros comercios de alimentación que venden 'packs sorpresa' con su excedente diario de comida de calidad a precios reducidos. La inflación ha hecho que los precios de los alimentos se hayan incrementado en un 15,7%, lo que ha aumentado la concienciación sobre el valor de los alimentos y la importancia de no desperdiciarlos. Por lo tanto, los consumidores están realizando cambios en sus hábitos de consumo con el objetivo de ahorrar dinero y también de disminuir el impacto medioambiental. En este sentido, 'Too Good To Go' ha conseguido que se unan a la aplicación 16.000 establecimientos de alimentación para dar salida a su excedente de comida y evitar su desperdicio. Además, se han salvado más de 11 millones de 'packs sorpresa' en España, ahorrando 27.500 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) y generando un impacto positivo para el bolsillo y el planeta. Actualmente, la compañía cuenta con 5,7 millones de usuarios en España y también actúa en 17 países donde se han salvado ya más de 190 millones de packs de comida gracias a los más de 70 millones de usuarios y 178.000 establecimientos que se han unido al movimiento. La directora general de 'Too Good To Go' en España, Marie Lindström, ha afirmado que en el año 2023 todos juntos deberíamos superar el volumen de comida salvada el año pasado con el fin de contribuir y ayudar a conseguir los objetivos de reducción de desperdicio alimentario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

