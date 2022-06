Capital Así mejorarán tres plazas y una decena de calles del barrio de La Almedina martes 28 de junio de 2022 , 18:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con un presupuesto de 650.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, el proyecto vendrá a dotar a esta parte del Casco Histórico de cierta singularidad urbana y una mejora estética y medioambiental El Ayuntamiento de Almería, a propuesta del Área de Servicios Municipales y en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación de las obras de ampliación de acerados y mejora peatonal de Plaza Borja, Plaza Cepero y Plaza Galeno y diferentes calles del Barrio de la Almedina. De acuerdo al proyecto redactado por la empresa ‘Zofre’ estas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de 651.680,43 euros y un plazo de ejecucíon de tres meses. Se trata de otra de las actuaciones que forman parte del Plan de Mejora de Espacios Públicos en el Centro Histórico, impulsado por el Ayuntamiento, con el objetivo de hacer de estas zonas lugares más amables, seguros y accesibles, a través de una reordenación urbanística completada con una mejora estética. El ámbito de actuación de este proyecto de ejecución comprende las calles Almedina, Molino Cepero, Espejo, Cepero, La Niña, Descanso, Ulloa, Aníbal, Demóstenes, Sargento y Borja y las plazas Borja, Cepero y Galeno. De acuerdo al proyecto elaborado y aprobado para esta actuación, las obras contemplan una mejora sustancial a nivel de urbanización, de forma particular a nivel de pavimentación. Además de favorecer la accesibilidad y el tránsito peatonal, el tratamiento medioambiental que tendrá la zona de actuación -incorporando pequeñas fuentes, arbolado y jardineras- vendrá a a dotar a esta zona de cierta singularidad. La finalidad última es la de recuperar rincones para la creación de espacios de esparcimiento, reposo, recreo y salubridad del vecindario; así como proteger estos espacios del tráfico rodado y fomentar la movilidad urbana sostenible en toda la zona. Intervenciones urbanas que, junto a otros proyectos incluidos dentro de este Plan, caso de las plazas Cantares, Masnou y Orbaneja, cuyas obras están en proceso de adjudicación, serán cofinanciadas por el Ayuntamiento, al cincuenta por ciento, tras adherirse al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.